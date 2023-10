Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks haben am Wochenende einen Einsatz mit Gefahrenstoffen in der Jägerkaserne in Sonthofen durchgespielt.

Eine Explosion und der Austritt von Chlorgas, dazu die Suche nach vier Vermissten und eine anschließende Rettung - dieses Szenario mussten angehende Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) am Wochenende in der Jägerkaserne in Sonthofen bewältigen.

Suche und Rettung von Vermissten

Nach einer Messung von möglichen Gefahrenstoffen erfolgte dann die Suche nach vier Vermissten und deren Rettung. Dabei mussten die Teilnehmer der THW-Übung in luftdichten Schutzanzügen arbeiten. Weiterer Bestandteil der Übung war die Bergung einer verletzten Person. Dabei galt es eine Betonplatte mit dem entsprechenden technischen Gerät anzuheben.

Bestandteil der CBRN-Ausbildung des THW

Insgesamt haben 18 Teilnehmer des THW an der Übung in der Jägerkaserne in Sonthofen teilgenommen. Die Übung stellte den Abschluss der Bereichsausbildung "CBRN - chemisch, biologisch, radioaktive und nukleare Stoffe" dar.