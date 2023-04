Glück im Unglück hatte der sechsjährige Bardino-Rüde Luis an Ostern. Der braun-schwarze Rüde leerte in der Nacht auf Ostermontag den Mülleimer seines Herrchens und fraß dabei vermutlich Tabakreste. Danach ging es ihm sehr schlecht.

"Ich bin am Morgen aufgewacht und habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Der Mülleimer war komplett auseinandergenommen und Luis ging es sehr schlecht. Er hatte Durchfall und ist immer wieder zusammengebrochen", erinnert sich Klaus Keller, der Besitzer von Luis.

Fleisch und Kippenreste gefressen

Sofort ging es mit Luis in die Tierklinik nach Blaichach. Von Anfang an stand eine Vergiftung im Raum. Die Aufnahmen der Überwachungskamera des Besitzers brachten schließlich Klarheit. "Wir haben am Abend gegrillt und dann die Reste in den Müll geschmissen. Auch der Aschenbecher war in dieser Tüte und Luis hat das restliche Fleisch mit mehreren Zigarettenstummeln gefressen", erklärt der 33-Jährige. Doch Bardino-Rüde Luis hatte Glück und in der Tierklinik konnte ihm schnell geholfen werden.

Besitzer schnell reagiert

"Auch wenn es ihm anfangs sehr schlecht ging, hat der Besitzer schnell reagiert. Luis hat mehrere Infusionen zur Kreislaufstabilisierung und Anregung der Giftausscheidung und Kohletabletten zur restlichen Giftbindung im Magen-Darm-Trakt bekommen. Er war neurologisch sehr auffällig mit Zittern und leichten Krämpfen", erklärt Tierärztin Lisa Röder.

Glückliches Ende

Nach einer Nacht in der Tierklinik konnte Klaus Keller seinen Luis am Dienstagabend wieder abholen. Wie der Rüde die Tür zum Mülleimer geöffnet hat, ist unklar. Es bleibt zu hoffen, dass sich der 6-jährige Rüde nicht noch einmal an einem Mülleimer vergeht.