Weil sie eine B12-Abfahrt in Kempten blockiert haben, müssen vier Klimaaktivisten der Letzten Generation ins Gefängnis - ohne Bewähung.

Das Landgericht Kempten hat am Dienstag vier Klimaaktivistinnen und -Aktivisten der Letzten Generation zu einer Gefängsnisstrafe ohne Bewährung verurteilt. Weil sie im Mai 2022 eine B12- Abfahrt in Richtung Kemptener Innenstadt blockiert haben, müssen sie für zwei Monate in den Knast.

Letzte Generation: Vier Aktivisten in Kempten verurteilt

Insgesamt sechs Mitglieder der Letzten Generation waren in Kempten angeklagt. Zwei von ihnen kamen ohne Haftstrafe davon.

Die Begründung für das Urteil und welche Strafen die anderen beiden Angeklagten bekommen haben, lesen Sie bei allgäuer-zeitung.de.