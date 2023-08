Die einen warnen vor der Entstehung von Klima-Terrorismus, die anderen fordern politisches Engagement - und was macht die "Letzte Generation"? Die befindet sich an einem Scheideweg.

Mit Straßenblockaden, Hungerstreiks und besprühten Privat-Jets sorgt die "Letzte Generation" nun seit vielen Monaten für Aufsehen. Manche Kritikerinnen und Kritiker sprechen schon jetzt von einer "Klima-RAF" oder "Klima-Terroristen".

Neue Podcast-Folge "Der Scheideweg" ab heute online

Ob sich die "Letzte Generation" tatsächlich bald gewaltsam für den Klimaschutz einsetzt? Oder ob sie vielleicht einen ganz anderen Weg einschlägt und einige ihrer Mitglieder bald in die Politik gehen? In der vierten und letzten Folge des neuen AZ-Podcasts "Der Scheideweg" soll es um diese Fragen gehen. Mit Sozialpsychologin Maria-Christina Nimmerfroh und Aktivist Max Wallstein werfen wir einen Blick in die Zukunft der Gruppierung.

Auf (K)Leben und Tod: Das ist bisher im Podcast passiert

In Folge 1 "Der Bienenschwarm" haben wir uns mit den Strukturen und dem Aufbau der umstrittenen Organisation auseinandergesetzt. Dafür haben wir mit einem Klima-Aktivisten gesprochen, der bei Aktionen im Allgäu, aber auch etwa bei der Blockade des Elbtunnels in Hamburg dabei war: Max Hassolt. Ebenso haben wir mit Maria-Christina Nimmerfroh gesprochen, einer Sozialpsychologin, die - anfangs noch undercover - über die "Letzte Generation" geforscht hat und bestens Bescheid weiß darüber, wie die Aktivisten wirklich organisiert sind. Denn, wer denkt bei der "Letzten Generation" werden alle Entscheidungen basisdemokratisch getroffen, der hat sich geschnitten. Warum? Das erfahrt ihr hier in Folge 1 - zu hören auf Spotify, Google Podcasts, Deezer und Co. Oder ganz einfach hier:

Folge 1: Der Bienenschwarm

Folge 2: Der Professor

Die wissenschaftliche Perspektive auf den Klimawandel wollen wir in "Folge 2: Der Professor" unseres Podcasts "Auf (K)Leben und Tod - Wie weit wird die "Letzte Generation gehen?" darstellen. Prof. Eimüller unterrichtet an der Hochschule Kempten in technischer Physik und Elektrotechnik. Vor allem Fragen zur Energiewende beschäftigen ihn dabei schon lange. Sein Wissen dazu will er seit dem Gespräch mit der Studentin noch mehr über die Grenzen der Hochschule hinaus teilen. Was die "Letzte Generation" fordert, ob das aus klimawissenschaftlicher Sicht Sinn macht und, was wir als Gesellschaft noch tun könnten, um den Klimawandel aufzuhalten, erfahrt ihr in dieser Folge.

Folge 3: Die Jagd

Wie kriminell ist die "Letzte Generation" wirklich? Und ist der Staat mit seinen Reaktionen übers Ziel hinausgeschossen? Diese Fragen wollen wir in "Folge 3: Die Jagd" unseres Podcasts "Auf (K)Leben und Tod - Wie weit wird die "Letzte Generation gehen?" beantworten. Fynn Wenglarczyk ist Doktorand und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Rechtstheorie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er beschäftigt sich seit der Razzia von juristischer Seite mit der "Letzten Generation". Er erklärt uns, warum für die "Letzte Generation" ein Paragraph gelten kann, der sonst für kriminelle Clans und Mafia-Familien vorgesehen ist, warum dieser Artikel "Türöffner"-Paragraph genannt wird und wieso der Staat einen Schritt zu weit gegangen sein könnte. Außerdem sprechen wir mit zwei Polizisten, die uns das Vorgehen der Polizei näher erläutern und aus ihrer Sicht den Ablauf der Straßenblockaden schildern. Gingen die Maßnahmen zu weit? Und werden die „Klima-Kleber“ so in die Enge getrieben? Das alles erfahrt ihr in dieser Folge.

Über den Podcast "Auf (K)Leben und Tod"

In insgesamt vier wöchentlich erscheinenden Folgen beleuchten Redakteurinnen und Redakteure der Allgäuer Zeitung das Vorgehen der Organisation, deren Image in der Öffentlichkeit, die Ziele, die Erfolgschancen, die strafrechtliche Verfolgung und wie sich die „Letzte Generation“ entwickeln könnte. Wochenlang hat das Rechercheteam die Aktionen der Aktivistinnen und Aktivisten als Reporter begleitet, Gerichtsprozesse besucht und mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Justiz gesprochen, aber auch mit aktiven Mitgliedern.