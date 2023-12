Am Dienstagvormittag waren im Allgäu mehrere laute Knallgeräusche zu hören. Was war das?

Mehrere Mal hat es am Dienstagvormittag in Kempten kurz hintereinander laut geknallt. Auch im Memminger Stadtgebiet waren innerhalb von 15 Minuten zwei sehr laute Schläge zu hören. Was war passiert? Was hat die Geräusche verursacht? Waren es Explosionen oder vielleicht doch Kampfjets, die über das Allgäu hinwegflogen?

Derzeit ist das noch völlig unklar. Weitere Informationen folgen.