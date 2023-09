Wettebewerbe, Vorführungen und ein Flohmarkt rund ums Pferd: Beim Oberallgäuer Pferdetag in Kimratshofen war am Sonntag so einiges geboten.

Was Pferde und Kutscher so drauf haben, bekamen die Besucher des Oberallgäuer Pferdetags in Kimratshofen bei zwei Fahrwettbewerben zu sehen. Beim Dressur-Fahrwettbewerb mussten die Fahrer die Aufgabe FE1 auswendig oder mit einem Kommandogeber bewältigen.

Auf Geschicklichkeit und Schnelligkeit kam es dann beim Hindernis-Fahrwettbewerb an. Die Ein- oder Zweispänner mit ihren Ponys, Großponys, Warm- oder Kaltblütern mussten eine ausgewiesene Strecke in einer bestimmten Zeit abfahren. Anschließend stand ein Parcours mit mehreren Aufgaben an.

24 Bilder Dirk Klos

Buntes Rahmenprogramm beim Oberallgäuer Pferdetag

Neben den Wettbewerben gab es für die kleinen und großen Besucher ein buntes Rahmenprogramm. In der Reithalle konnten sie sich Voltigiervorführungen anschauen oder auf dem Reitplatz selbst aufs Pony steigen.

Allerhand Nützliches gab es beim Flohmarkt rund ums Pferd zu kaufen. Mitfiebern war auch beim Hunderennen angesagt und für die kleinen Besucher gab es ein Kinderprogramm. Für Unterhaltung sorgte daneben zünftige Blasmusik. Den Oberallgäuer Pferdetag veranstaltete die Reitergruppe Kimratshofen.