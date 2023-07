Die Veranstaltungsreihe Kultur im Residenzhof läutet auch 2023 die Allgäuer Festwoche in Kempten ein. Zu Gast ist eine bekannte Band mit ihren Kulthits.

Zwischen Freitag, 4. August, bis Mittwoch, 9. August, verwandelt sich an fünf Veranstaltungstagen der Innenhof der Residenz in Kempten in eine Bühnen- und Veranstaltungsfläche für Konzerte aller Art. Hier ist neben Blas- und Marschmusik auch Rock, Jazz und Musical-Musik geboten.

Das Programm:

Freitag, 4. August 2023: Um 18:30 Uhr Eröffnungskonzert des Musikvereins St. Mang mit dem Musikverein Wilhelmskirch, 21:00 Uhr: Auftritt der Band Münchener Freiheit.

Samstag, 5. August 2023: Um 20:30 Uhr Konzert der Band The Monroes

Sonntag, 6. August 2023: Um 20:00 Uhr Best of Gertrud Hiemer-Haslach

Dienstag, 8. August 2023: Um 20:00 Uhr Konzert des Akustik-Trios De Nada

Mittwoch, 9. August 2023: Um 20:00 Uhr Musical-Abend mit Janet Chvatal, Mark Seibert, Sabrina Weckerlin, Bob van de Weijdeven und Isabella Dartmann

Münchener Freiheit übernimmt nach dem Eröffnungskonzert die Bühne im Residenzhof in Kempten

Traditionell eröffnet am Freitag, 4. August, der Musikverein St. Mang die Veranstaltungsreihe Kultur im Residenzhof. Zu Gast ist in diesem Jahr der Musikverein Wilhelmskirch. Zusammen werden sie den Abend musikalisch gestalten. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Um 21:00 Uhr übernimmt dann die international bekannte Band Münchener Freiheit die Bühne in Kempten. 1986 gelang ihr mit der Single Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein) der Durchbruch. Wochenlang stand sie in den deutschen Top 10 und kletterte in der Schweiz und Österreich sogar an die Spitze der Charts. Fans können sich auf die Kult-Hits der Band freuen. Karten gibt es im Vorverkauf für 24,50 Euro.

Rock´n´Roll aus Vorarlberg am Samstag, 5. August

Am Samstag, 5. August, sind dann Petticoat und Krawatte angesagt. Denn ab 20:30 Uhr swingen The Monroes den Residenzhof. Die Besucher erwartet Rock´n´Roll aus dem Voralberg. Tickets kosten im Vorverkauf 25,50 Euro.

Am Samstag, 6. August, ab 20:00 Uhr heißt es dann in Erinnerung schwelgen. Die regionale Sängerin Gertrud Hiemer-Haslach blickt auf elf Jahre zurück. In Kempten präsentiert sie ein Best-of der letzten Publikumserfolge wie "Bella Italia", "Kempten meets Europe" und "Filmmusiknacht". Konzertkarten gibt es für 19,50 Euro im Vorverkauf.

Weiter geht es am Dienstag, 8. August, ab 20:00 Uhr mit dem Akustik-Trio De Nada. In entspannter Atmosphäre versorgt es das Publikum mit neu interpretierten Klassikern und mediterranem Gypsy-Jazz. Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf 14,50 Euro.

Die Welt der Musicals zieht am Mittwoch, 9. August, in den Residenzhof in Kempten ein

Am letzten Veranstaltungstag, Mittwoch, 9. August, taucht das Publikum ab 20:00 Uhr in die Welt der Musicals ein. Die Sisi-Darstellerin Janet Chvatal reist dafür aus Füssen an. Mit dabei hat sie Sängerinnen und Sänger aus den bekannten Musicals wie Die Eiskönigin, Tanz der Vampire und Ludwig². Mit ihr auf der Bühne stehen werden Mark Seibert (Elisabeth als "Tod“), Sabrina Weckerlin (Die Eiskönigin als Elsa), Bob van de Weijdeven (Die Eiskönigin als Hans) und Isabella Dartmann (Ludwig² im aktuellen Cast). Die Karten für diesen Abend kosten im Vorverkauf 39,50 Euro.

Alle Tickets gibt es vorab zum Vorverkaufspreis unter www.festwoche.com oder in der Vorverkaufsstelle Berchtold Reiselounge (Residenzplatz 25 in Kempten). Der Einlass mit einer Vorverkaufskarte ist garantiert, Restkarten an der Abendkasse sind nur nach Verfügbarkeit erhältlich.