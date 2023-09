Von Mittwoch, 27. September 2023, bis Freitag, 29. September 2023 wird die Kronenstraße in Kempten gesperrt. Der Grund dafür sind Wartungsarbeiten.

Für zwei verschiedene Arbeiten wird die Kronenstraße in Kempten von Mittwoch, 27. September 2023, bis Freitag, 29. September 2023, gesperrt, berichtet die Kemptener Stadtverwaltung.

Am 27. und 28. September lässt die Stadt nacheinander die Polleranlagen in der Kronenstraße testen und warten. Am Donnerstag, 28. September, und am Freitag, 29. September, steht ein Autokran nahe der Bushaltestelle vor dem Rathaus, so dass der Verkehr außerhalb der Lieferzeiten nicht über den Rathausplatz abfahren kann.

Erreichbarkeit der Gerberstraße in Kempten am 27., 28. und 29. September 2023

Deshalb ist die Rathausstraße am Mittwoch, 27. September, über die Seite der Gerberstraße erreichbar. Am 28. und 29. September ist sie über die Seite der Grünbaumgasse ansteuerbar.

Zeitweise wird der Fuß- und Radverkehr über den Rathausplatz umgeleitet. Das ist laut Stadtverwaltung immer dann der Fall, wenn ein Hub mit dem Autokran stattfindet.