Der Kathreinemarkt in Kempten steht an. Der Jahrmarkt lockt Jahr für Jahr Tausende Besucher an. Das müsst Ihr über den bekannten Herbstmarkt wissen.

Zweimal jährlich findet auf dem Königsplatz in Kempten ein Jahrmarkt statt. Nach dem Himmelfahrtsmarkt im Mai steht nun der Kathreinemarkt, auch Herbstmarkt genannt, an. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Rummel.

Wann ist der Kathreinemarkt 2023 in Kempten?

Wo findet der Kathreinemarkt statt?

Wann sind der Händlermarkt und der verkaufsoffene Sonntag in Kempten?

Was ist los auf dem Kathreinemarkt 2023?

Neben dem Jahrmarkt selbst gibt es auch wieder einen Händlermarkt und einen verkaufsoffenen Sonntag.

Der Kathreinemarkt in Kempten beginnt in diesem Jahr am Freitag, 20. Oktober 2023, um 14:30 Uhr. An allen weitere Markttagen bis einschließlich 29. Oktober findet der Jahrmarkt täglich von 11 bis 22 Uhr statt. Der Kathreinemarkt ist also vom 20. bis 29. Oktober 2023 auf dem Königsplatz.

Kathreinemarkt 2023 Öffnungszeiten täglich 11 - 22 Uhr (am Eröffnungstag ab 14:30 Uhr)



Wann ist Händlermarkt in Kempten?

Außerdem gibt es auch in diesem Jahr wieder für drei Tage einen Händlermarkt. Er findet statt vom 22. bis zum 24. Oktober, jeweils von 9 bis 18 Uhr. Der Händlermarkt ist auf dem Hildegardplatz bis hinunter zum Bauernmarktplatz (gegenüber von Galeria Karstadt Kaufhof) aufgebaut.

In Kempten gibt es am 22. Oktober 2023 einen verkaufsoffenen Sonntag. An den Kaufsonntagen in Kempten darf der Einzelhandel jeweils von 12:30 bis 17:30 Uhr zum Shoppen geöffnet haben.

Wo genau findet der Kathreinemarkt statt?

Wie der Himmelfahrtsmarkt findet auch der Kathreinemarkt auf dem Königsplatz statt. Der parallel stattfindende Händlermarkt befindet sich auf dem Hildegardplatz, dem Bauernmarktplatz gegenüber von Galeria Karstadt Kaufhof sowie entlang der Residenz.

Was ist los auf dem Kathreinemarkt 2023 in Kempten?

Wie gewohnt sorgen auf dem Kathreinemarkt zahlreiche Fahrgeschäfte für den gewollten Adrenalinkick. Auch besonders lieb gewonnene Angebote wie das Kinderkarussell, der Kettenflieger, der Orient Express und verschiedene Schieß-, Spiel- und Losbuden sind auf dem Vergnügungsmarkt zu finden. Und auch eine Vielzahl an Schaustellern und Verlosungen sorgen bei Groß und Klein für eine fröhliche Rummel-Atmosphäre.

Ein besonderes Highlight für Familien wird der Familientag sein, an dem die Schausteller ihre Angebote zu ermäßigten Preisen anbieten.

