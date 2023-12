Vor Trittbrettfahrern warnt das Landratsamt Oberallgäu. Ein Werbeunternehmen kontaktiert derzeit Unternehmen im Oberallgäu, damit sie Anzeigen in einer angeblichen Info-Broschüre für Bürger buchen.

Wie das Landratsamt Oberallgäu berichtet, nimmt aktuell ein Werbeunternehmen mit Sitz in Serbien Kontakt zu Organisationen und Unternehmen im Raum Oberallgäu und Kempten auf, damit sie kostenpflichtige Anzeigen in einer angeblichen Bürgerinformations-Broschüre buchen. In den Mediadaten ist die Zeile "Landkreis Kunde (AG): (400 Stück p.V.)Oberallgäu" enthalten, so das Landratsamt. Das Werbeunternehmen sagt den Unternehmen, dass sie angeblich schon früher Anzeigen gebucht hätten und bitten sie so schnell wie möglich erneut Anzeigen zu schalten.

Landkreis Oberallgäu hat mit angeblicher Infobroschüre nichts zu tun

Doch der Landkreis Oberallgäu hat mit dieser Kampagne nichts zu tun, betont das Landratsamt. Die Behörde warnt davor, diese Angebotsformulare zu unterschreiben, zurückzuschicken und so Anzeigen zu buchen. Wer solche Anfragen erhält, sollte genau prüfen, woher sie kommen und um was es geht, so das Landratsamt.