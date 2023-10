Vergangene Woche gab es noch spätsommerliche Temperaturen im Allgäu - ab jetzt dominiert aber der Herbst das Allgäu. So wird das Wetter in den nächsten Tagen.

Nach Temperaturen um den Gefrierpunkt steigt das Thermometer im Laufe des heutigen Tages auf bis zu 10 Grad. Gegen Mittag zeigt sich zunehmend die Sonne. Erst gegen Abend zieht der Himmel dann wieder komplett zu und die Temperaturen sinken auf etwa 4 Grad. An den Bergen zeigt sich heute häufiger die Sonne und das Thermometer klettert auf bis zu 13 Grad.

Wie wird das Wetter am Mittwoch (18.10.2023) im Allgäu?

Der Mittwoch startet im südlichen Oberallgäu mit etwa 7 Grad. Gegen Nachmittag erreichen die Höchstwerte dann rund 15 Grad. Vormittags ist es an den Bergen zunächst sonnig, erst ab mittags bildet sich eine dichte Wolkendecke. Im Unterland bestimmt Nebel die erste Hälfte des Vormittags - anschließend gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. In den frühen Abendstunden müsst ihr dann mit etwas Regen rechnen. Die Temperaturen liegen zunächst um den Gefrierpunkt und steigen dann auf maximal 11 Grad.

Allgäuer Wetter: Wärmer und mehr Sonne am Donnerstag (19.10.2023)

Der Donnerstag wird dann wieder ein ganzes Stück wärmer. Im Unterland zeigt das Thermometer in den Morgenstunden um die 8 Grad und steigen dann auf bis zu 19 Grad im Tagesverlauf - gelegentlich ist leichter Regen möglich. Dazu verziehen sich die Wolken allmählich und ab dem späten Nachmittag dominiert dann die Sonne. An den Bergen zeigt sich die Sonne bereits ab dem Vormittag. Die Temperaturen liegen hier zwischen 10 und 17 Grad.

Schmuddelwetter im Allgäu am Freitag (20.10.2023)

Am Freitag wird das Wetter im Allgäu bewölkt und regnerisch. Besonders an den Bergen wird es nass mit Temperaturen zwischen 10 und höchstens 17 Grad. Im nördlichen Allgäu werden die Regenschauer dagegen seltener - allerdings lässt sich hier die Sonne am Freitag auch nicht blicken. Die Tageshöchstwerte liegen bei 16 Grad.

Wie wird das Wetter am Bodensee?

In Lindau am Bodensee zeigt sich heute immer wieder mal die Sonne und die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 11 Grad. Am morgigen Mittwoch sieht es am Bodensee dann ähnlich aus: Nach anfänglichem Nebel und 5 Grad bleibt es weitestgehend bewölkt mit maximal 13 Grad. Der Donnerstag startet mit etwas Regen, im Laufe des Tages zeigt sich dann aber immer mehr die Sonne. Das Thermometer erreicht dann etwa 17 Grad.