Am Montag stellen die drei Allgäuer Unternehmer Darko und Karolin Djukic und Nikola Natterer ihre Innovation in der TV-Show "Die Höhle der Löwen" vor.

Drei Allgäuer Unternehmer stehen am Montag in der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" und hoffen auf den Zuspruch eines Investoren. Darko und Karolin Djukic sowie Nikola Natterer aus Kempten und Wangen stellen in der Show ab 20:15 Uhr ihre Erfindung vor.

Allgäuer Erfinder bieten zehn Prozent der Firmenanteile in der "Höhle der Löwen"

Den fünf Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Sendung bieten sie für 40.000 Euro zehn Prozent ihrer Firmenanteile. Sollten sie einen der Investoren überzeugen, erhält das Trio die Finanzspritze, die zur Expansion des Unternehmens vonnöten ist.

