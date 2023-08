Deutschrap vor der Haustür. Das verspricht das Heroes Festival 2023. Hier gibt es alle Infos zum Festival dieses Wochenende in Buchenberg im Allgäu.

Luciano ist der aktuell meist gestreamte Künstler Deutschlands. Sein aktuelles Album "Majestic" stellt der Rapper Ende August 2023 auch im Allgäu vor. Luciano und Apache 207 sind die Headliner beim Heroes Allgäu 2023 am 25. und 26. August in Buchenberg im Oberallgäu bei Kempten.

Beim Festival ist eine spektakuläre Mischung aus frischen Newcomern und etablierten Künstlern mit großer Fanbase zu erwarten. Und auch zwei Lokalmatadoren sind dabei. Ein Heimspiel haben Drunken Masters beim Heroes Allgäu. Die beiden DJs kommen aus Kempten und Füssen. Von dort aus zog das Duo in die Welt. Zuletzt produzierten sie das Nummer-eins-Album Rap über Hass von K.I.Z. oder brachten mit Eskei83 den Song Rave heraus.

Heroes-Festivals seit 2017 für Fans des Deutschrap

Fans des Deutschrap lieben die Heroes-Festivals seit 2017. Die aktuellen Helden der Szene und die Stars von morgen treffen sich dort. "Es bietet ein Zuhause für die größte Jugendkultur des Landes, einen aufregenden Einstieg für Neulinge und eine riesige Bühne für unsere Helden", sagt Lukas Apfelbacher, Geschäftsführer der Heroes Festival GmbH.

Lesen Sie auch: Nummer-Eins-Rapper Apache 207 kommt ins Allgäu

Buchenberg im Allgäu soll Ende August zu einem Deutschrap-Epizentrum werden. "Das Heroes Festival ist mit seiner Vielfältigkeit und den unterschiedlichen Standorten schon jetzt ein wichtiger Player im deutschen Festivalmarkt", sagt Michaela Schneider, Geschäftsführerin von Allgäu Concerts, und fordert die Fans auf, sich "den Termin dringend rot im Kalender" anzustreichen.

Wann ist das Heroes Festival Allgäu in Buchenberg?

Buchenberg im Oberallgäu ist am 25. und 26. August 2023 Austragungsort für ein Heroes Festival 2023.

Wann ist das Heroes Festival?

Vier Termine für das Heroes Festival gibt es in 2023. Ausgetragen wird das Festival in Geiselwind, Hannover, Freiburg und zum ersten Mal auch in Buchenberg im Allgäu. Das sind die Termine:

Geiselwind (Unterfranken) am 16. und 17. Juni 2023

Hannover (Niedersachsen) am 18. und 19. August 2023

Buchenberg (Allgäu) am 25. und 26. August 2023

Freiburg (Breisgau) am 8. und 9. September 2023

Gibt es noch Tickets für das Heroes Festival Allgäu 2023?

Bis zu 12.000 Hip-Hop-Fans werden am 25. und 26. August zum Heroes Festival nach Buchenberg strömen. Ein kleines Restkontingent an Tickets gibt es noch (Stand: 21. August). Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Lineup: Wer kommt zum Heroes Festival 2023?

Diese Künstler haben bisher für das Festival in Buchenberg zugesagt:

01099 (Rapcrew aus Dresden)

Apache 207 (Rapper und Sänger mit türkischen Wurzeln aus Mannheim)

Dardan (Rapper mit albanischen Wurzeln aus Stuttgart)

Drunken Masters (DJ-Duo aus Kempten und Füssen)

Haftbefehl (Rapper aus Offenbach am Main)

Hava (Rapperin und Sängerin aus Hamm)

Kalim (deutscher Rapper afghanischer Abstammung aus Hamburg)

Layla (Rapperin)

Liaze (Rapper aus Bad Müstereifel, wurde über TikTok populär)

Lil Lano (Rapper und Webvideo-Produzent)

Lityway (Rapper aus Hannover)

Liz (Rapperin aus Frankfurt am Main)

Luciano (Rapper aus Berlin-Schöneberg)

Makko (Musiker aus Berlin)

Miksu & Macloud (Produzenten-Duo aus Essen)

Money Boy (Rapper aus Österreich, wurde durch den Song "Dreh den Swag auf" bekannt)

Montez (Rapper aus Bielefeld)

Musso (Rapper mit italienischen Wurzeln aus Mannheim)

OG Keemo (Rapper aus Mainz)

Olson (Rapper, Sänger und Songwriter aus Neuss)

PA Sports (Rapper mit iranischen Wurzeln aus Essen)

RAPK (Rap-Duo aus Berlin-Kreuzberg)

Rua (Rapperin mit marokkanischen und ägyptischen Wurzeln aus München)

SSIO (Rapper aus Bonn)

Vega (Rapper aus Frankfurt am Main, Gründer des Plattenlabels "Freunde von Niemand")

Xaver (Rapper)

Yung Hurn (Rap-Ikone aus Wien)

DJs: Crux Pistols, Cupswitdaice, DJ Pyro & MC Snifter, Frizzo, VAL

Frank Weber

Diese Künstler haben bisher für das Festival in Freiburg zugesagt:

01099 (Rapcrew aus Dresden)

102 Boyz (Hip-Hop-Crew aus Leer)

Céline (Rapperin und Sängerin aus Paderborn)

Cro (Rapper mit der Panda-Maske aus der Nähe von Stuttgart)

Disarstar (Rapper aus Hamburg)

Eskei83 (Musikproduzent und DJ aus Dresden)

Esther Graf (Sängerin und Model aus Österreich)

Jamule (Rapper mit spanischen und libanesischen Wurzeln aus Essen)

Juju (Rapperin aus Berlin, wurde als Teil des Dous SXTN bekannt)

Kool Savas (Rapper, seit Jahrzehnten in der Berliner Hip-Hop-Szene aktiv)

Kwam.E (Rapper)

Layla (Rapperin)

Luciano (Rapper aus Berlin-Schöneberg)

Lune (Sängerin und Rapperin)

Marteria (Rapper aus Rostock)

Miksu & Macloud (Produzenten-Duo aus Essen)

Pink Katana & Keule (Hip-Hop-Gruppe aus Flensburg)

Sampagne (Rapper aus Berlin)

Savvy (Rapper)

Ski Aggu (Rapper aus Berlin-Wilmersdorf)

SSIO (Rapper aus Bonn)

Teuterekordz (Musikergruppe)

Tym (Rapper aus Stuttgart)

Ufo 361 (Rapper mit türkischen Wurzeln aus West-Berlin)

DJs: Yeni Twinz, Remake, DJ Pyro, Pfund 500, Pana, DJ Maaleek, Juizzed, Indianna, DJ Febo, Crux Pistols, L'Équipe, Sosokev, 0711 Soundsystem, Val

Das ist Luciano

Luciano heißt mit bürgerlichem Namen Patrick Großmann. Geboren wurde er am 28. Januar 1994 in Bautzen. Im Berliner Stadtteil Schöneberg ist der Sohn eines mosambikanischen Vaters und einer deutschen Mutter aufgewachsen. Sein aktuelles Album "Majestic" aus dem September 2022 schaffte es in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Charts jeweils auf Platz zwei. Sein Instagram-Account Jucianoloco (verrückter Luciano) hat fast zwei Millionen Follower (Stand: 5. Dezember 2022).

Das ist Apache 207

Apache 207 ist ein deutscher Rapper und Sänger mit türkischen Wurzeln. Sein richtiger Name ist Volkan Yaman. Geboren wurde Apache 207 am 23. Oktober 1997 in Mannheim. Sein Instagram-Account apache_207 hat 1,6 Millionen Follower (Stand: 22. August 2023). Seine Mutter hat ihm den Spitznamen Apache gegeben. Wie die Zahl 207 zustande kam, ist offiziell nicht bekannt. Bekannt ist der Künstler für seine smarten Texte und einer Kombination aus Pop und Straßenrap.

Wie wird das Wetter beim Heroes Festival Allgäu 2023 in Buchenberg?

Freitag, 25. August: Am Freitag wird es nass im Allgäu. Für Buchenberg ist ein Mix aus Sonne, Wolken und leichtem Regen angesagt - bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.

Am Freitag wird es nass im Allgäu. Für Buchenberg ist ein Mix aus Sonne, Wolken und leichtem Regen angesagt - bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Samstag, 26. August: Am Samstag müssen Besucher des Heroes Festival Buchenberg mit ergiebigem Regen rechnen - bei Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad.

Hinweis zum Jugendschutz: Kein Einlass für Kinder unter 12 Jahren. Kinder im Alter zwischen 12 und 16 dürfen die Veranstaltung in Buchenberg nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person (Eltern) besuchen. Erziehungsbeauftragte Personen dürfen maximal 2 Jugendliche beaufsichtigen.

