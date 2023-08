Pünktlich zu den Haupt-Acts verschonte der Regen das Gelände des Heroes Festivals in Buchenberg. Tausende Fans feierten zu den Beats von Luciano, Haftbefehl, Yung Hurn und Makko.

Headliner Luciano lässt am Samstagabend in Buchenberg auf sich warten. Hunderte Menschen rufen vom Publikum aus seinen Namen: "Luciano! Luciano! Luciano".

Als der bekannte Deutsch-Rapper dann endlich auf die Bühne des Heroes Festivals tritt, rastet die Menge aus.

Luciano, Haftbefehl und Yung Hurn mit Heroes Festival im Allgäu

Schon am Freitag sammelten sich tausende Menschen, um Apache 207, 01099 und SSIO zu sehen. Die coolsten Fotos von Freitagabend seht ihr hier.

Hier kommen dagegen die besten Bilder von Luciano, Haftbefehl, Yung Hurn und Makko am Samstag.

30 Bilder Hannah Greiner

Auch interessant für dich: Heroes Festival 2023

Superstars Luciano und Apache 207 diese Woche beim Heroes Allgäu

Heroes Festival in Buchenberg: So war der Samstag

Die Stars loben das Allgäu in höchsten Tönen. "Hier ist die Luft im Vergleich zu Stuttgart so gut", erzählt etwa Rapper "Haftbefehl". Der 37-Jährige tritt an diesem Samstag laut eigener Aussage mit einer Lungenentzündung auf.

Heimvorteil hat dagegen das Allgäuer DJ-Duo "Drunken Masters": Es sei ihnen eine Ehre mit dem Publikum "zu Hause im Allgäu" zu feiern.