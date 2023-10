Am Dienstag, 31. Oktober 2023 ist Halloween. Der perfekte Abend, um sich in gruseliger Verkleidung ins Allgäuer Nachtleben zu werfen. Wir verraten, wo was los ist.

Halloween, der Abend vor Allerheiligen - also vom 31. Oktober auf den 1. November - war ursprünglich im katholischen Irland ein weit verbreiteter Brauch. Von dort aus brachten ihn die vielen irischen Einwanderer in die USA. Mittlerweile hat Halloween den Sprung zurück über den Atlantik geschafft. Besonders beliebt sind Halloween-Feiern - auch im Allgäu. Wir haben euch eine Auswahl an Halloween-Partys am Dienstag, 31. Oktober 2023, zusammengestellt.

Wo kann ich im Allgäu Halloween feiern?

Im Allgäu gibt es am Dienstag, 31.10. eine ganze Menge Halloween-Veranstaltungen. Für Kinder und Jugendliche findet in Türkheim beispielsweise ab 17 Uhr eine Halloween-Party für alle Halloween-Fans im Alter von 6 bis 16 statt. Veranstaltet wird die Party von der Johanniter-Jugend in der Dienststelle in Türkheim. Mehr Halloween-Tipps - auch für die Familie - findet ihr auf allgäuer-zeitung.de

Darüber hinaus gibt es im ganzen Allgäu am Halloween-Abend verschiedene Partys. Wir haben euch hier eine kleine Auswahl zusammengestellt. Am Dienstag, 31. Oktober 2023 ist hier gruselige Partystimmung:

Halloween-Partys in Memmingen und dem Unterallgäu

Grusical - Joy of Voice - Stage Art, e-con ArenaPark Bodenseestraße 46, 87700 Memmingen, Beginn 20 Uhr

Hallo-Ween Party im Kaminwerk Memmingen, Beginn 21 Uhr

Halloween Party im Eiskeller Memmingen, Beginn 21 Uhr

KUFA Halloween 2023, Kulturfabrik auf der Insel in Mindelheim, Beginn 20 Uhr

Halloween-Nacht, Lager3 in Bad Wörishofen, Beginn 18 Uhr

Hier gibt es in Kempten und dem Oberallgäu Halloween-Partys

Halloween - Panic at the disco! - Parktheater Kempten

Halloween-Party, Club Seven in Sonthofen, Beginn 20 Uhr

Süsses oder Saures, Halloween-Party in der Hostel Bar Oberstdorf

Diese Halloween-Partys gibt es im Raum Kaufbeuren/Ostallgäu

Die XXL-Halloweenparty, Papillon Club Lounge Marktoberdorf, Beginn 23 Uhr

Ehrenbergbeats Halloween, Party in der Klause Arena Ehrenberg, Reutte, Beginn 20 Uhr

Halloween 2023, P.M. Nachterlebniswelt in Untermeitingen, Beginn 22 Uhr

Roundhouse Halloween, Roundhouse Club Kaufbeuren, Beginn 23 Uhr

Raum Lindau und Landkreis Lindau: Hier gibts Halloween-Partys

Halloween-Special: Devil Rock-Disco VS. Headbangers Ball, Club Vaudeville in Lindau, Beginn 20:30 Uhr

Halloween I Horror Night Party, Gösserbräu in Bregenz (A), Beginn 22 Uhr

Halloween 2023 - Party des Grauens, Bleifrei in Lindenberg, Beginn 22:30 Uhr

Halloweenparty des Trommlerzugs, Vereinsheim Trommlerzug Lindau/Aeschach, Beginn 19 Uhr

Die besten Kostüme für die Halloween-Party im Allgäu?

Übrigens, so richtig Spaß machen Halloween-Partys eigentlich nur mit der entsprechenden Grusel-Verkleidung. Welche Kostüme heuer richtig "in" sind? Wir verraten es euch im Artikel über die Halloween-Trends 2023. Und für alle, die den Halloweenabend lieber daheim auf dem Sofa verbringen möchten, haben wir eine Liste der gruseligsten Horrorfilme, alle wissenschaftlich bestätigt.

Der Tag nach Halloween: Tanzverbot an Allerheiligen

Achtung: In Bayern ist Allerheiligen (Mittwoch, 1. November) ein "stiller Feiertag". Deswegen finden an diesem Tag keine Tanzveranstaltungen statt. Viele Halloween-Partys am Dienstag, 31. Oktober 2023 beginnen deswegen früher als üblich. Der Grund: Das Tanzverbot gilt üblicherweise ab Mittwoch, 2 Uhr. Informiert auch am besten vor dem Halloween-Abend, bis wann die jeweiligen Halloween-Partys laufen.