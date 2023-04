Seit einigen Jahren veranstaltet der Förderverein THW Sonthofen e.V. ein Schafkopfturnier für alle Sonthofer Hilfsorganisationen. Nach dreijähriger Pause fand dieses heuer wieder im THW Ortsverband Sonthofen statt. Mit 12 Mannschaften nahmen in diesem Jahr so viele Spielerinnen und Spieler teil, wie schon lange nicht mehr.

Im Lehrsaal herrschte am Samstagabend, den 22. April 2023, ein reges Stimmengewirr. Die Freiwilligen Feuerwehren Sonthofen, Altstädten, Imberg und Beilenberg sowie die Polizeiinspektion Sonthofen, die Stadtverwaltung, das Landratsamt und der Stadtrat Sonthofen stellten Mannschaften, um sich in Bayerns beliebtesten Kartenspiel zu messen. Mitglieder des Fördervereins THW Sonthofen organisierten und leiteten das Turnier, kümmerten sich um Speis und Trank und werteten das Ergebnis aus.

Sonthofer Stadtrat gewinnt Turnier

Nach einem geselligen Abend unter Kameradinnen und Kameraden, bei dem sich die Angehörigen der Sonthofer Hilfsorganisationen untereinander austauschen konnten, standen die Gewinner fest.

Die Mannschaft des Sonthofer Stadtrats erreichte mit 270 Punkten den ersten Platz, dahinter die Freiwillige Feuerwehr Imberg (265 Punkte) und mit nur einem Punkt Abstand (264 Punkte) das Team des Landratsamtes Oberallgäu. Die Imberger Feuerwehr musste damit den Wanderpokal, den sie in den beiden vergangenen Turnieren gewonnen haben, an den Stadtrat weitergeben. Für die ersten drei Mannschaften gab es attraktive Preise zu gewinnen.

In der Einzelwertung lagen Gerhard Becker (94 Punkte), Hans Soul (92 Punkte) und Jörg Meyer (88 Punkte) vorne. Den Trostpreis, eine Wurstkette, einen Besen und ein Kartenset zum üben, bekam traditionell der Teilnehmer mit den wenigsten Punkten in der Einzelwertung. Jede Spielerin und jeder Spieler konnten sich an der Preise-Wand einen Gewinn aussuchen. Die Preise wurden von ortsansässigen Unternehmern gespendet.

Zahlreiche Sponsoren

Ein herzlicher Dank gilt der Hirschbrauerei Sonthofen, der Stadt Sonthofen, der Brauerei Zötler, Anjas Genussvielfalt, dem Relax, Cafe Bene, Pitbowl und Feneberg, der Bäckerei Härle und Emrahs Barbershop in Sonthofen. Ohne diese Sponsoren und den motivierten Unterstützern des Fördervereins THW Sonthofen e.V. könnte das Blaulicht-Schafkopfturnier nicht in dieser Form stattfinden.