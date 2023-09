Von Montag, den 25. September bis Freitag, den 29. September 2023 finden im Bereich des Grenztunnels Füssen und des Tunnels Reinertshof Wartungs- und Inspektionsarbeiten statt. Über die Auswirkungen auf den Verkehr und die Umleitungen informierte die Autobahn Südbayern heute in einer Pressemitteilung.

laut Pressemitteilung der Autobahn Südbayern werden in der Zeit unter anderem betriebliche Unterhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Autobahnmeisterei Sulzberg wird beispielsweise die Tunnelwände und Entwässerungseinrichtungen reinigen, sowie Kehrarbeiten durchführen. Zusätzlich sollen durch entsprechende Fachfirmen sämtliche Anlagen der Sicherheits- und Betriebstechnik wie z.B. Brandmelde- und Löschwasseranlage, Notrufeinrichtung und Beleuchtung gewartet und geprüft werden.

Sperrungen am Tunnel Reinertshof

Am Montag, den 25. und Dienstag, den 26. September steht wegen der Arbeiten im Bereich des Tunnel Reinertshof von 04.00 Uhr bis 20.00 Uhr jeweils nur ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Die jeweiligen Tunnelsperrungen sind wie folgt vorgesehen:

Montag, 25.09.2023, 04.00 Uhr bis 20.00 Uhr: Fahrtrichtung Österreich

Dienstag, 26.09.2023, 04.00 Uhr bis 20.00 Uhr: Fahrtrichtung Kempten

Sperrungen Grenztunnel Füssen

Von Mittwoch, den 27. bis Freitag, den 29. September ist dann der Grenztunnel Füssen nachts in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. Die Tunnelsperrungen sind wie folgt vorgesehen:

Mittwoch, 27.09.2023 von 18.00 Uhr bis Donnerstag, 28.09.2023, 06.00 Uhr

Donnerstag, 28.09.2023 von 18.00 Uhr bis Freitag, 29.09.2023, 06.00 Uhr

Umleitungen am Grenztunnel Füssen

Autofahrer, die in Fahrtrichtung Kempten unterwegs sind, werden der Autobahn Südbayern zufolge auf der österreichischen Bundesstraße 179 an der Anschlussstelle Vils ausgeleitet und über die ausgeschilderte Umleitung U 71 (Weißhaus, Ziegelwies, B 17, B 16, B 310) zur Anschlussstelle Füssen geleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Österreich wird dagegen auf der A 7 an der Anschlussstelle Füssen ausgeleitet und über die ausgeschilderte Umleitung U 32 (B 310, B 16, B 17, Ziegelwies, Weißhaus) zur Anschlussstelle Vils geleitet.