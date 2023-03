Das Tannachwäldchen ist ein kleines Waldstück am Rande des Sonthofer Ortsteils Rieden, umgeben von Wohnhäusern und einem Einkaufspark. Noch vor Jahren war im Gespräch, das Waldstück abzuholzen. Doch das wurde verhindert - zum Glück für viele Tiere, darunter mehrere Graureiher. Sie leben dort auf einer knapp 20 Meter hohen Kiefer.

Von unten kaum zu erkennen leben in dem hohen Baum gleich drei Paare, in einem Laubbaum daneben ein Paar. Wie Brigitte Kraft vom Landesbund für Vogelschutz berichtet, stehen Graureiher auch im Allgäu unter Schutz. "Sämtliche Vogelarten sind geschützt nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie und nach dem Bundesnaturschutz. Gemäß Roter Liste Bayern ist der Graureiher auf der Vorwarnliste“, so Kraft. Dass gleich drei Paare auf einem Baum leben, ist nichts Ungewöhnliches. Graureiher sind laut Kraft gesellig und brüten zum Schutz vor Feinden in kleinen Kolonien mit bis zu 20 Brutpaaren.

Spielplatz und Wohnhäuser

Bejagt werden darf der Graureiher zwischen 16. September und 31. Oktober im Umkreis von 200 Meter um geschlossene Gewässer. Im Tannachwäldchen dürften die Reiher jedoch sicher sein, befinden sich doch ein Spielplatz und Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe.

Auch interessant für dich: Tiere

"Goethe" mit Knopfaugen: Süße Verstärkung für die Polizei

Der Graureiher ist die häufigste Reiherart in Deutschland. Er ist kräftig gebaut mit langem, oft eingezogenem Hals. Sein Rücken ist dunkelgrau, die Unterseite hell. Er besitzt einen kräftigen, dolchartigen Schnabel. Im Flug winkelt er den Hals s-förmig an, daran ist er von Kranichen und Störchen leicht zu unterscheiden.

Keine Gefahr für den Menschen

"Er ist sehr scheu und kann dem Menschen nicht gefährlich werden. Es sei denn jemand kommt einem verletzten Vogel zu nahe, dann versucht er natürlich sich zu wehren“, erklärt Kraft. Auch der Stadt Sonthofen ist bekannt, dass die Tiere dort in einer kleinen Kolonie leben. "Uns sind die Brutplätze bekannt und wir halten uns an die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, welches den Umgang mit diesen Habitaten regelt“, sagt Kerstin Spiegelt von der Stadt Sonthofen. Die Graureiher scheinen also ein sicheres Plätzchen zum Leben gefunden zu haben.