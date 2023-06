Dass auch kleine Lebewesen großen Einfluss haben können, zeigt sich derzeit in Sulzberg. Schwalben verzögern dort Abrissarbeiten.

Die Marktgemeinde Sulzberg möchte in seinem Ortsteil Sulzberg-Ried im Zuge des staatlich geförderten kommunalen Wohnungsbaus ein Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen bauen. Dafür soll ein alter Bauernhof weichen, der aktuell noch auf dem Grundstück steht, das der Marktgemeinde gehört. Doch der Abriss verzögert sich nun. Den kurz bevor die Arbeiten losgehen konnten, wurden dort mehrere Schwalbenfamilien entdeckt, die an dem Gebäude ihre Nester gebaut haben.

Untere Naturschutzbehörde muss sich Bauernhaus in Sulzberg-Ried erst genauer anschauen

Dem regen Treiben und Piepen zufolge unterhalten die Tiere dort ihre Kinderstube. "Der Abriss wurde daraufhin sofort gestoppt", erklärt Sulzbergs Bürgermeister Gerhard Frey. Die Bagger stehen nun bis auf weiteres still. "Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt ist bereits unterrichtet und wird die Sachlage vor Ort prüfen", informiert der Bürgermeister. "Wann die Arbeiten weitergehen können, hängt von der Einschätzung der Kollegen ab."

Schwalben sind in Bayern gefährdet

Die häufigsten Schwalbenarten in Bayern sind die Mehl- und die Rauchschwalbe. Doch um beide ist es im Freistaat nicht gut bestellt. Die Rauchschwalbe steht in Bayern auf der Vorwarnliste der Roten Liste. Die Mehlschwalbe gilt als gefährdet. Dabei wurden Schwalben früher als Glücksbringer angesehen und waren als insektenfressende Vögel willkommene Gäste. Bei wem Schwalben an der Hauswand brüteten, der hatte weniger Mücken.

Schwalben finden kaum noch Futter und Nistmöglichkeiten

Doch der massive Rückgang an Insekten macht den kleinen Flugkünstlern zu schaffen. Daneben tun sie sich immer schwerer geeignete Brutplätze zu finden. Viele Häuslebesitzer befürchten, dass die Vögel ihre Hauswände verschmutzen. Und waren Schwalben früher in so gut wie jedem Bauernhof zu finden, sind die modernen Ställe und Hallen heute so abgedichtet, dass die Vögel keinen Unterschlupf mehr finden.

Grundsätzlich ist es in Deutschland verboten, Vogelnester zu entfernen oder zu beschädigen. Sie sind nämlich durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt.