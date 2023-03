Unter dem Motto #ALLE FÜRS KLIMA gehen am 3. März wieder weltweit tausende Menschen für den Klimaschutz auf die Straße. Auch in Sonthofen wird Fridays For Future (FFF) einen Demozug veranstalten. Der FFF fordert klimafreundliche Verkehrskonzepte, flächenschonende Politik und ein Allgäu, "in dem die Menschen sich wohl fühlen". Treffpunkt ist um 16:30 Uhr am Rathaus Sonthofen. Mit dabei ist auch der bekannte Diabolo Jongleur Laurin Weth