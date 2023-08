Klimaaktivistinnen von Fridays for Future haben in Immenstadt nun mit einer symbolischen Aktion auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht.

Zwei junge Aktivistinnen der Fridays-for-Future-Gruppe aus Sonthofen haben am Mittwoch in Immenstadt mit einer Aktion auf die Gefahren der Klimakrise aufmerksam gemacht. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, hatten die zwei Frauen einen Ast abgesägt, auf dem sie beide saßen.

Protestaktion von Fridays for Future in Immenstadt. picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Klimaprotest in Immenstadt: Aktivistinnen waren gesichert

Um nicht mehrere Meter in die Tiefe zu stürzen, waren die Frauen mit Seilen gesichert. Zudem war an dem Baum ein Plakat mit der Aufschrift "Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen" angebracht. Obwohl die Wissenschaft vor katastrophalen Folgen warne, "steuern wir mit unserer Klimapolitik weiter mit Vollgas auf einen Klimakollaps zu", sagte Organisatorin Anna-Lena Hummler gegenüber der dpa.

Schon 2020 haben Fridays-for-Future-Aktivisten mit einer symbolischen Aktion auf die Probleme der Klimakrise hingewiesen. (Archivbild) Benjamin Liss

Fridays for Future aus Sonthofen: Immer wieder symbolische Aktionen für mehr Klimaschutz

Mit der heutigen Aktion protestierten die Mitglieder von Fridays for Future aus Sonthofen nicht zum ersten Mal für mehr Klimaschutz. Im März 2020 waren mehrere Menschen mit einem Transparent in den Sonthofener See gestiegen. Damals stand auf dem Plakat der Slogan "Das Wasser steht uns bis zum Hals".