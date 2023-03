Wegen Mordes an ihrem Ehemann stand jetzt eine 74-Jährige vor dem Landgericht Kempten. Im vergangenen August soll die Seniorin in Kempten mit einem Fleischerhammer auf ihren Ehemann eingeschlagen haben.

Es war ein schrecklicher Anruf, den sie da am 17. August 2022 erhielt: Eine Mitarbeiterin der Antidiskriminierungsstelle in Düsseldorf hörte mit an, wie eine 74-Jährige mit einem Fleischerhammer auf ihren 73-jährigen Ehemann losging, ihn mehrfach mit der flachen Seite auf den Kopf schlug und schrie: "Ich bringe dich um." So schilderte es die Frau jetzt vor dem Landgericht Kempten.

Ehemann überlebt, stirbt aber wenige Monate später

Dem Ehemann gelang es, seine Frau zu überwältigen und die Polizei zu rufen. Wenige Monate später starb er eines natürlichen Todes. 26 Jahre lang waren die beiden zusammen, elf davon verheiratet, ehe an jenem Augusttag die Situation zwischen ihnen eskalierte.

