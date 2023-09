30 Feuerwehren im Allgäu haben sich am Samstag an der "Langen Nacht der Feuerwehr" beteiligt. Bei der Feuerwehren in Sonthofen und Immenstadt war so einiges geboten.

Viel los war am späten Samstagnachmittag im südlichen Oberallgäu bei den Feuerwehren Sonthofen und Immenstadt. Grund dafür war die bayernweite Aktion "Lange Nacht der Feuerwehr", mit der der Landesfeuerwehrverband Bayern für das Ehrenamt in der Feuerwehr werben möchte.

Rundfahrt mit dem Einsatzfahrzeug bei der "Langen Nacht der Feuerwehr"

Rund 30 Freiwillige Feuerwehren aus dem Allgäu beteiligen sich an der Aktion, die heuer unter dem Motto stand „Team 112: Machen, was wirklich zählt? Unbezahlbar!“. In Sonthofen gab es Rundfahrten mit dem Einsatzfahrzeug und die Besucher konnten sich mit einer Kübelspritze im Löschen versuchen. Außerdem zeigten die Brandbekämpfer, wie eine Spraydose explodiert.

9 Bilder Benjamin Liss

Feuerwehr Sonthofen demonstriert Fettbrandexplosion

Höhepunkt der Aktion dürfte wohl eine Fettbrandexplosion gewesen sein. Die Einsatzkräfte erhitzten haushaltsübliches Öl so stark bis es selbst zu brennen begann. Die Feuerwehrmänner zeigten anschließend, was passiert, wenn man das brennende Öl mit Wasser löschen will - etwas, was man gerade nicht tun sollte. Ein meterhoher Feuerball schoss daraufhin in den Himmel!

500 Feuerwehren in Bayern beteiligen sich an Aktion

Rund 500 Feuerwehren beteiligten sich in ganz Bayern an der Aktion. Im Oberallgäu gibt es aktuell rund 5.000 aktive Einsatzkräfte und 500 Jugendliche in den Freiwilligen Feuerwehren.