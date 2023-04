Nach dem verheerenden Brand im Traditionsgasthof "Mohrenwirt" in der Nacht von Sonntag auf Montag sitzt der Schock in Kranzegg noch tief. Beide Gastwirte mussten ins Krankenhaus. Einer von ihnen hat jetzt der Allgäuer Zeitung geschildert, wie sie die Nacht erlebt haben.

Dem Wirt zufolge hatte eine Passantin die Flammen in der Nacht bemerkt und das Ehepaar aus dem Bett geklingelt. Seine Ehefrau brach ohnmächtig zusammen, als sie das Haus verlassen wollte. Die Wirtin wird aktuell immer noch im Krankenhaus wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt, ihr Ehemann konnte mittlerweile wieder entlassen werden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein technischer Defekt zu dem Brand geführt hat.

Wie geht es jetzt mit dem Traditionsgasthof weiter?

In Kranzegg ist man immer noch erschüttert über den Brand. Das Gasthaus hat eine lange Tradition im Allgäu und ist unter anderem bekannt für seinen Mädeleball an Fasching. Was in der Nacht genau passiert ist und wie es jetzt mit dem "Mohrenwirt" weitergeht, hat die Allgäuer Zeitung in einem Artikel zusammengefasst.