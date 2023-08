Wer ein Fahrrad, einen Roller oder Kopfhörer braucht, sollte sich den Donnerstag, 14. September, vormerken. Dann versteigert die Stadt Kempten ihre Fundsachen.

Die Fundsachenversteigerung der Stadt Kempten (Allgäu) findet auch 2023 wieder online statt. Sie läuft über das Online-Portal www.sonderauktionen.net.

Fundsachen der Stadt Kempten können vorab online angeschaut werden

Versteigert wird alles, was in den vergangenen zwei Jahren im Fundbüro der Stadt Kempten abgegeben, aber nicht abgeholt wurde. Wer sich dafür interessiert, kann sich bereits jetzt alle Gegenstände auf der Plattform anschauen, die versteigert werden. Diese Vorschau läuft bis Donnerstag, 14. September. Die Auktion startet dann am gleichen Tag um 17:00 Uhr. Danach beginnt die Versteigerung und Interessierte können 10 Tage lang online ihre Gebote abgeben.

Roller, Beamer, Kopfhörer und Fahrräder werden versteigert

Gelistet sind nach Angaben der Stadt Kempten 123 Auktionen, davon 75 Fahrräder und 33 Auktionen im Bereich Uhren und Schmuck, zum Teil in größeren Paketen. Zudem kommen verschiedene Elektronik-Artikel wie Kopfhörer, Lautsprecher oder Airpods unter den virtuellen Hammer. Auch ein Roller der Marke Piaggio sowie ein Beamer werden in diesem Jahr versteigert.