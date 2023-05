Einer der Knotenpunkte in Kempten wird in diesem Sommer umgebaut: Der Berliner Platz. Am Dienstag beginnt die erste Bauphase.

Tiefe Spurrillen und Risse in der Asphaltdecke: Der Berliner Platz, Kemptens größter Verkehrs-Knotenpunkt ist in keinem guten Zustand. Auch die Kaufbeurer Straße, die die Innenstadt mit dem Industriegebiet bei Leubas verbindet, schaut nicht besser aus. Das soll sich nun ändern.

Berliner Platz in Kempten soll bis Ende September saniert werden

Von Mai bis voraussichtlich Ende September wird der Berliner Platz sowie Teile der Kaufbeurer Straße und der Dieselstraße in Kempten saniert. Seit Montag ist bereits die Kaufbeurer Straße auf Höhe der Firma Liebherr, des Feneparks und der Dieselstraße bis zur Kreuzung Ursulasrieder Straße gesperrt. Der Verkehr fließt hier in beide Richtungen nur einspurig.

Erster Bauabschnitt beginnt am Dienstag, 30. Mai

Am Dienstag, 30. Mai, beginnen nun die Bauarbeiten am Berliner Platz, teilt die Stadt Kempten mit. Dann werden die Straßendecke und Verkehrsinseln erneuert und der freie Rechtsabbiegestreifen umgestaltet.

Dafür wird der südliche Teil des Adenauerrings zum Berliner Platz (Fahrtrichtung Osten) und der westliche Abschnitt der Kaufbeurer Straße südlich des Berliner Platzes mit dem freien Rechtsabbieger gesperrt. Das bedeutet, dass Autos nicht mehr vom Adenauerring Richtung Süden, in den Schumacherring und die Kaufbeurer Straße Richtung Innenstadt, abbiegen können. Ansonsten sind alle Verkehrsverbindungen am Berliner Platz möglich, heißt es von Seiten der Stadt Kempten.

Verbindungsstraße zum Schumacherring wird auf eine Fahrspur verengt

Durch die Bauarbeiten wird allerdings die Straße, die vom Berliner Platz zum Schumacherring und der Kaufbeurer Straße führt, auf eine Spur verengt. Deshalb müssen sich Autofahrer auf Verzögerungen und lange Staus einstellen. Die Stadt Kempten rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Je nach Wetter werden die Arbeiten in diesem Bauabschnitt wohl bis Ende Juni dauern.

