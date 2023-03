Der Bau der Postresidenz im Ortskern von Altusried schreitet mit Riesenschritten voran. Trägerin des Projektes ist die Kreisspitalstiftung Kempten, Betreiber die AllgäuPflege gGmbH.

Sofern alles weiterhin planmäßig verläuft, soll das moderne Seniorenzentrum Ende des Jahres 2023 bezugsfertig sein. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. In Kürze beginnt demnach die Bewerbungsfrist für die Wohnungen. In den vier miteinander verbundenen, barrierefreien Gebäuden werden eine stationäre Pflege mit Kurzzeitpflegeplätzen, eine Tagespflegeeinrichtung, Betreute Wohnungen sowie die Begegnungsstätte "Poststüble" beheimatet sein.

Plätze in Kurzzeit- und Tagespflege frei

"Bis zum Umzug in die neuen Räumlichkeiten sind wir wie gehabt an unserem Seniorenpark Altusried für die Seniorinnen und Senioren da", betont die AllgäuPflege gGmbH. Die stationäre Pflege sei derzeit zwar voll belegt, aber in der Kurzzeitpflege und der Tagespflege sind noch Plätze frei. Letztere werde im Rahmen des Umzugs von aktuell 12 auf 18 Plätze erweitert.

24 neue Wohneinheiten

Die Postresidenz bietet zusätzlich 24 Wohneinheiten für das Betreute Wohnen. Dabei handelt es sich um 1,5- bis 2-Zimmer-Wohnungen mit 26 bis 79 Quadratmetern Wohnfläche, die angemietet werden können und bei denen die Bewohnerinnen und Bewohner je nach Bedarf zusätzliche Pflege- und Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen können. "Interessentinnen und Interessenten haben im Zeitraum vom 11. bis 21. April 2023 die Gelegenheit, mit uns in Kontakt zu treten", sagt Antje Kasparek, Einrichtungsleiterin des Seniorenparks Altusried und Projektverantwortliche bei der AllgäuPflege für die Postresidenz.