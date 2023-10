Beim Ehrenamts-Sonntag auf RSA spricht Moderator Holger Mock mit Simona Jakob. Die Kemptenerin arbeitet ehrenamtlich beim Hospizverein Kempten-Oberallgäu.

Simona Jakobs Arbeit ist nichts für Zartbesaitete. Die Kemptenerin begleitet Menschen beim Sterben und hilft Hinterbliebenen beim Trauern. RSA Radio fragt Simona, warum sie sich ausgerechnet für dieses Ehrenamt entschieden hat.

Hospitz-Begleiterin gewährt Einblicke in ihr Seelenleben

Hospiz-Begleitung bedeutet: Man begleitet Menschen beim Sterben. Das klingt erstmal nicht nach dem, was man in seiner Freizeit tun möchte. Kann man - oder besser: darf man fragen, ob das Spaß macht? Simona erzählt, dass es mit den Sterbenden durchaus auch mal was zu lachen gibt. Und sie gewährt Einblicke in ihr eigenes Seelenleben.

Was kommt nach dem Tod? Warum tun sich viele Menschen so schwer damit, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen, wo es doch Teil jedes Lebens ist? Ein spannender Podcast mit interessanten Erkenntnissen über das Ehrenamt "Hospiz-Begleitung".

Ehrenamts-Sonntag: RSA Radio präsentiert Menschen aus dem Allgäu

Im Ehrenamts-Sonntag präsentiert RSA Radio von Oktober bis Dezember 2023 Menschen aus dem Allgäu, die einfach mehr tun. Sie engagieren sich überall dort, wo unsere Gesellschaft es nötig hat. Sie helfen und fördern, sie bewahren Altes und schaffen Neues. Lernt die "Mächler“ des Alltags kennen. Echte Geschichten und wahre Originale, Hintergründe und Zukunftswünsche. Der Ehrenamts-Sonntag auf RSA ist immer von 12 bis 14 Uhr zu hören. Und in voller Länge hier als Podcast.