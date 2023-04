Kommt die nächste Bayerische Bierkönigin aus dem Allgäu? Wenn es nach Mona Sommer aus Weitnau geht: Ja. Sie ist unter den letzten Bewerberinnen für die Krone. Nun dürfen die Bayern abstimmen - So geht´s.

Weizen, Dunkles, Helles oder Russ: Mona Sommer aus Weitnau im Oberallgäu mag Bier. Wie passend, dass sie Brauerin wurde. Nun steht der nächste Schritt auf der Karriere-Leiter auf dem Plan: Die 24-Jährige will Bayerische Bierkönigin werden. Und weit ist sie davon nicht mehr entfernt – sie gehört zu den sechs Finalistinnen.

Bevölkerung kann abstimmen

Nun muss die Bevölkerung bei einem Voting entscheiden. Gewinnt sie die Abstimmung, wäre sie die erste Bayerische Bierkönigin aus dem Allgäu. Auf allgaeuer-zeitung.de spricht sie über ihren Werdegang, warum sie Bierkönigin werden will und was sie im Amt umsetzen will.