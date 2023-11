Skifahren kann man auch in Deutschland ganz gut - besonders beliebt sind die Skigebiete im Allgäu.

Es schneit und die ersten Skigebiete im Allgäu sind schon in die Skisaison 2023/2024 gestartet. Und: Ein aktueller Vergleich zeigt, dass die Allgäuer Skigebiete sogar zu den beliebtesten in ganz Deutschland gehören.

Deutsche Wintersportorte im Vergleich: Allgäu mit den meisten beliebten Skigebieten in Deutschland

Laut einem Vergleich des Online-Portals beyong-surfing - anhand der monatlichen Suchanfragen bei Google - gehören gleich fünf Allgäuer Skigebiete zu den elf populärsten Wintersportorten in ganz Deutschland. Insgesamt haben die Macher des Vergleichs über 680 Ski- und Wintersportorte miteinander verglichen.

Top-Ranking der Skigebiete (nach Google-Suchanfragen): Allgäu lässt restliches Bayern hinter sich

Unter den elf Top-Skigebieten in Deutschland lässt das Allgäu den Rest Bayerns deutlich hinter sich. Insgesamt finden sich - neben den Allgäuer Skigebieten - nur drei weitere bayerische Wintersportorte in der Auflistung. Die Skigebiete Sudelfeld zwischen München und Rosenheim und Brauneck bei Lenggries liegen dabei in der zweiten Hälfte der beliebtesten Wintersportorte. Die Zugspitze landet dagegen auf einem guten Platz im Mittelfeld. Mit je einem Top-Skigebiet in Deutschland sind die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg vertreten.

Von Balderschwang bis Nesselwang: Das sind die beliebtesten Allgäuer Skigebiete bei den Internet-Usern

Die beliebtesten Allgäuer Skigebiete sind Balderschwang, Oberjoch/Bad Hindelang, Ofterschwang/Gunzesried, Fellhorn-Kanzelwand und der Alpspitzpark in Nesselwang, so der Vergleich von beyond-surfing. Dabei hat das Skigebiet Balderschwang der Konkurrenz Oberjoch den Rang als das am häufigsten gesuchte Skigebiet der Region abgelaufen.

Die meistgesuchten Skigebiete in Deutschland: So sieht das Deutschland-Ranking aus

Winterberg (Nordrhein-Westfalen) Feldberg (Baden-Württemberg) Willingen (Upland) (Hessen) Balderschwang (Bayern) Zugspitze (Bayern) Oberjoch (Bayern) Ofterschwang (Bayern) Sudelfeld (Bayern) Fellhorn (Bayern) Brauneck (Bayern) Nesselwang (Bayern)

Das Top-Skigebiet im Suchanfrage-Vergleich: Balderschwang

Insgesamt können Wintersportler im Skigebiet Balderschwang über 41 Pistenkilometer ins Tal abfahren. Dreizehn Lifte sorgen dafür, dass Ski- und Snowboardfahrer bequem auf bis zu 1.500 Meter Höhe gelangen. 15,9 Pistenkilometer gelten als leicht, 14,2 Kilometer als mittel und 10,9 Kilometer als schwer.

Skigebiet Oberjoch-Bad Hindelang: Viele Kilometer für geübte Wintersportler

Das Skigebiet Oberjoch wartet mit 32 Kilometern Piste und fünf Liften besonders auf geübte Ski- und Snowboardfahrer. Während auf sechs Kilometern leichte Abfahrten möglich sind, gelten immerhin 24 Kilometer als mittelschwer. Nur zwei Kilometer der Gesamtpistenkilometer fallen unter die Kategorie schwer.

Klein aber fein: Das Skigebiet Ofterschwang-Gunzesried

Insgesamt bietet das Skigebiet Ofterschwang-Gunzesried 16,5 Kilometer Piste und sieben Liftanlagen. Das Skigebiet reicht auf maximal 1.405 Meter Höhe. Von den über 16 Kilometern Piste fallen 4,6 Kilometer unter die Kategorie "leicht", 9,2 Kilometer unter die Kategorie "mittel" und 2,7 Kilometer unter "schwer".

Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand - Skifahren auf knapp 2.000 Metern

Das Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand reicht auf bis zu 1.967 Meter Höhe und hat 34 Gesamtpistenkilometer. Für Wintersportfans stehen 14 Pisten, bzw. Lifte zur Verfügung. 13 Kilometer der Gesamtpistenkilometer gelten als leicht, 19 als mittel und 2 Kilometer als schwer.

Das kleinste in der Liste: Skigebiet Alpspitzpark Nesselwang

Das Skigebiet Nesselwang, das an der Alpspitze und am Edelsberg liegt, ist das kleinste Allgäuer Skigebiet in dieser Auflistung. Insgesamt sechs Liftanlagen bringen die Wintersportler zu den 8 Kilometern Piste. Schwere Abfahrten sind in Nesselwang nicht vorhanden, dafür aber 6 leichte Pistenkilometer und 2 Kilometer in der Kategorie "mittel".

Wer einen Überblick über alle Skigebiete im Allgäu haben möchte und wissen will, wann diese in die Skisaison 2023/2024 starten, der wird auf allgäuer-zeitung.de fündig.