Das kuriose Trio aus Punkband, bayerischem Satiriker und Blasmusikern verzaubert in Altusried knapp 3000 Zuschauer. Das scheinbar verrückte Programm kommt beim Publikum gut an.

Am Ende gibt es Alphorn- und Dudelsackklänge, Bauchtanz- und Stepptanz-Einlagen, Stubenmusik, rockige und afrikanische Rhythmen, Philosophisches mit Wiener Schmäh und Campino greift zu seinem FC Liverpool-Schal.

Das war das Finale des neuen Programms „Forever - eine kulturelle Zumutung“ von den Toten Hosen, Gerhard Polt und den Well-Brüdern auf der Freilichtbühne in Altusried.

7 Bilder

Zum Schluss singt Campino mit Unterstützung der Fans die Hymne „seines“ FC Liverpool, „You’ll never walk alone“. Klingt irgendwie verrückt, und das ist es auch, schreibt unser Reporter. Was in Altusried alles passiert ist und wie er den „mitreißenden Kulturclash“ in Altusried erlebt hat, lesen Sie auf www.allgäuer-zeitung.de – inklusive exklusiver Bilder.