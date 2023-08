Sie sind in keinem Angelverein und wollen mit einer Tageskarte fischen? Sie verbringen Ihren Urlaub im Allgäu und möchten mal auf Fischfang gehen? Oder Sie haben schlicht mal wieder Lust auf ein neues Angelgewässer? Nur wohin? Einen richtig guten Überblick über die Angelgewässer im Allgäu gab es bisher einfach nicht. Angelführer in Buchform bieten oft nicht den richtigen Überblick und im Angelgeschäft vor Ort gibt es auch meistens nur Tageskarten für eine Handvoll Seen und Fließgewässer in der Region. Mit unserer Übersichtskarte hat die oft frustrierende Suche jetzt ein Ende. Egal ob Gewässergröße, Fischbestand oder Ausgabestellen für Tageskarten und Wochenkarten - hier gibt es die nötigen Basisinformationen für die Vorbereitung des Eures Angelausflugs. Eine Fanggarantie können wir allerdings nicht geben und natürlich können sich die Angaben in der Karte auch mal ändern. Rot: Angelgeschäfte Blau: Fischereivereine Grün: Angelgewässer Kennen Sie noch weitere Angelgewässer im Allgäu? Wenn ja, dann teilen Sie uns die doch mit, einfach per Mail an redaktion@all-in.de.