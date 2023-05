Kempten lädt ab Freitag, 12. Mai, zum Himmelfahrtsmarkt. Kleine und große Gäste können sich dann bei den Fahrgeschäften auf dem Königsplatz einen Adrenalinkick holen.

Am Freitag, 12. Mai, eröffnet Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll ab 14:30 Uhr zusammen mit der Stadtkapelle Kempten den Jahrmarkt. Besucherinnen und Besucher können den Markt bis einschließlich Sonntag, 21. Mai, täglich von 11 bis 22 Uhr besuchen, wie die Stadt Kempten in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Zwischendrin verwandelt sich der Königsplatz für zehn Tage in einen ausgelassenen Rummel, auf dem Besucherinnen und Besucher einiges erleben können.

Neue Fahrgeschäfte auf dem Königsplatz in Kempten

Über 20 unterschiedliche Fahrgeschäfte, Spiel- und Schießgeschäfte sowie Imbissbuden sorgen für einen Adrenalinkick zwischendurch oder stillen den kleinen und großen Hunger. Neben traditionellen Angeboten wie dem Autoscooter, dem Kettenflieger, dem Kinderkarussell und dem Musik-Express, gibt es in diesem Jahr auch einige neue Attraktionen. Der Disco Flyer sorgt für Nervenkitzel, während der Irrgarten wohl für einige Lacher sorgen wird.

Familien sollten sich den Freitag, 19. Mai, dick im Kalender anstreichen. Dann ist Familientag, an dem alle Fahrgeschäfte ermäßigte Preise anbieten.

Händler bauen am 18. und 19. Mai ihre Stände auf

Am Donnerstag, 18. Mai, und Freitag, 19. Mai, findet außerdem der zweitägige Händlermarkt am Hildegardplatz und entlang der Residenz statt. Rund 55 Händler laden an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr zum ausgiebigen Bummeln ein. Im Gepäck dabei haben sie die unterschiedlichsten Waren. Das Sortiment reicht von handgemachten Filz-, Leder- und Holzprodukten über Trachten, Kleidung, Taschen und Schmuck. Besucherinnen und Besucher können sich hier aber auch mit neuen Kosmetikartikeln, Haushaltswaren und vielem mehr eindecken. Am Donnerstag, 18. Mai, ergänzen Wochenmarkthändlerinnen und –händler das kulinarische Angebot auf dem Bauernmarktplatz gegenüber Galeria Karstadt Kaufhof.