In Kempten findet am Donnerstagnachmittag eine Demo statt. Mehrere Traktoren fahren dabei durch die Stadt.

Wie die Polizei gegenüber all-in.de mitteilte, werden 25 Traktoren durch die Stadt fahren. Knapp 60 Menschen nehmen an der angemeldeten Veranstaltung teil. Mit der Aktion wollen die Landwirte auf den Flächenfraß durch Photovoltaik-Anlagen, Wohnungsbau und Gewerbebau hinweisen. Die Allgäuer Zeitung hat nähere Informationen zu der Aktion.