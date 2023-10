In den nächsten Tagen bleibt es im Allgäu weiter herbstlich kühl - zum Wochenende wird es so frostig, dass es vielleicht zum ersten Wintereinbruch in Deutschland kommt.

Die vergangene Woche hat uns in Deutschland einen neuen Temperaturrekord beschert. Am Freitag gab es im Südwesten der Republik den spätesten Hitzetag des Jahres seit Beginn der Wetteraufzeichnung. In Rheinfelden und Müllheim in Baden-Württemberg kletterte das Thermometer auf 30,1 Grad. Mittlerweile sind die Temperaturen aber deutlich gefallen. Seit dem Wochenende erreichen sir nur noch knapp zweistellige Werte - und das setzt sich auch diese Woche fort.

Allgäu-Wetter: Kühl und teilweise sonnig am heutigen Montag - Sturmwarnung in den Bergen

Zum Wochenbeginn zeigt sich zwar immer wieder die Sonne, die Temperaturen erreichen im Allgäu aber maximal 11 Grad. Am Montagmorgen gab es im Flachland den ersten Frost. Im Tagesverlauf zieht sich besonders an den Bergen der Himmel weiter zu und das Thermometer sinkt in den Abendstunden auf rund 7 Grad. In den Alpen gibt es am heutigen Montag (15. Oktober) eine Sturmwarnung. Oberhalb von 1.500 Metern sind bis 18 Uhr Windgeschwindigkeiten von 70 km/h (Windstärke 8 auf der Beaufort-Skala) möglich. An exponierten Stellen kann es sogar Sturmböen von bis zu 90 km/h (10 Bft) geben.

So wird das Wetter am Dienstag (16.10.2023) im Allgäu

Der morgige Dienstag startet besonders in tieferen Lagen mit Nebel und Temperaturen um die 7 Grad. Wärmer ist es in den Morgenstunden dagegen an den Bergen - hier zeigt das Thermometer teils sogar 14 Grad. Im Laufe des Tages ist es dann im Allgäu bewölkt und die Temperaturen liegen bei um die 10 Grad. Zum Abend hin ist auch wieder Nebel möglich und das Thermometer zeigt 7 Grad. Positiv ist aber: Es bleibt tagsüber trocken.

Wetter im Allgäu: Teils regnerisch am Mittwoch (17.10.2023)

Der Mittwoch ist besonders im südlichen Oberallgäu relativ mild. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden sogar bei 17 Grad. Deutlich kühler ist es im nördlichen Allgäu - hier sind die Werte bei etwa 8 Grad. Im Verlauf des Tages setzt im Unterland leichter Regen ein und die Temperaturen pendeln sich im ganzen Allgäu auf 11 bis 13 Grad in den Abendstunden ein.

Bodensee-Wetter: Kühl und am Mittwoch etwas Regen

In Lindau am Bodensee liegen die Temperaturen in den kommenden Tagen zwischen 6 und höchstens 14 Grad. Am heutigen Montag ist es noch relativ sonnig, erst ab Dienstag ziehen dann immer mehr Wolken auf. Am Mittwoch ist auch am Bodensee wieder etwas Regen möglich - in den Morgen- und Abendstunden auch Nebel.

Kommt am Wochenende der erste Schnee ins Allgäu?

Die Aussichten für die restliche Woche: Es bleibt zunächst bei einem Mix aus Sonne und Wolken, dazu gibt es vermutlich immer wieder etwas Regen. Am Samstag - so die Prognosen von Meteorologen - könnte eine Luftmassengrenze über Deutschland sogar Schnee bis in tiefe Lagen bringen. Selbst in Hamburg und Berlin wäre dann ein erster Wintereinbruch möglich.