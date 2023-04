Um die Organisation während der Olympischen Spiele 2008 in Peking verkehrstechnisch sicherzustellen, ist in den Austragungsstädten wie Peking und Shanghai ein immenser Umplanungsprozess zu beobachten. Das größte Problem dieser Metropolen ist die enorme Anzahl von Fahrzeugen in den überfüllten Straßen, sodass Staus zur Tagesordnung gehören. Fahrzeiten werden nicht länger in Entfernungen, sondern in der Stärke des Staus gemessen. In Peking gibt es noch keine Einschränkung für die Zulassungen, sodass die Anzahl der Fahrzeuge vergleichsweise schneller wächst als die gesamte Länge der Straßen. Verließ ich vor einigen Jahren nur wenige Stunden vorher das Hotel, um rechtzeitig den Flughafen zu erreichen, so muss ich jetzt fast doppelt so viel Zeit einplanen.

Um das Verkehrsproblem zu lösen, trifft die Stadtregierung Peking eine Reihe von Maßnahmen: Das Hauptstadion in Peking liegt so verkehrsgünstig, dass die Sportler es von jedem Hotel aus problemlos erreichen können. Das olympische Dorf liegt in der Nähe der wichtigsten Stadien, sodass den Teilnehmern das lange Pendeln erspart bleibt. Ein weiterer Schritt geht dahin, den Verkehr zu reduzieren, indem an geraden Tagen nur Fahrzeuge mit geraden Kennnummern und an ungeraden Tagen nur Fahrzeuge mit ungeraden Kennnummern in die Stadt gelassen werden. Auf diese Weise soll der Verkehr während der Sommerspiele halbiert werden.

Höflichkeit in der U-Bahn

Darüber hinaus bietet sich den Berufspendlern eine neue und bessere U-Bahn-Verbindung, die erst vor wenigen Monaten in Betrieb genommen wurde. Zwangsurlaub für bestimmte Branchen soll helfen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu entlasten. Im Zuge der neu errichteten Richtlinien für freundliches Verhalten wurden Auszeichnungen wie «Top-Ten Bushaltstellen» sowie «Top-Ten Linienbusse» ins Leben gerufen, die als Vorbild für beispielhaftes Verhalten dienen und somit das übliche Gedränge in Verkehrsmitteln vermeiden sollen.

Um die Olympischen Sommerspiele mit einem guten Verkehrsnetz zu unterstützen, befinden sich mehrere Riesenprojekte mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten für Kupplungen und Bremsen des Mauerstettener Unternehmens Mayr Antriebstechnik im Aufbau.

Einige dieser Projekte sind bereits abgeschlossen. Ein neuer Terminal des Pekinger Flughafens zum Beispiel, momentan der größte Einzelterminal eines Flughafens weltweit, hinterlässt bei den Reisenden einen tiefen Eindruck. Der neue Hauptbahnhof in Tianjin steht kurz vor der Fertigstellung. Der Transrapid, der Shanghai mit dem internationalen Flughafen verbindet, in dem vor zwei Monaten ebenso ein neuer Terminal in Betrieb genommen wurde, wird für die Fußballspieler den wichtigsten Transportweg darstellen.

Dank der deutschen Technologie, die mit dem Transrapid in Shanghai zum ersten Mal konkret umgesetzt wurde, kann man die Entfernung von 30 Kilometern zwischen der Stadt und dem Flughafen innerhalb von acht Minuten bewältigen.

Einmal konnte ich beobachten, wie ein Passagier, der kaum in den Transrapid eingestiegen war, den Schaltermitarbeiter einer Fluglinie telefonisch bat, auf ihn zu warten, weil er schon im Transrapid war, der in wenigen Minuten den Flughafen erreicht. Der Transrapid ist zum Symbol für hohes Tempo, Fortschritt und Effizienz geworden. Er gibt nicht nur der Infrastruktur von Shanghai, sondern auch der von ganz China einen neuen Impuls, der wesentlich zur Lösung des Verkehrsproblems beitragen soll.

