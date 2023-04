Die Oberläufe der Iller-Quellbäche im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen sind eines von nur noch zwei Gewässern in ganz Bayern, die mit einem sehr guten ökologischen Zustand bewertet sind. Genau dort werden nun wieder Wasserkraftwerke geplant. Der BUND Naturschutz in Bayern kritisiert die Wasserkraft-Pläne an den Iller-Quellbächen scharf.

BN möchte Baumaßnahmen verhindern

"Die Iller-Quellbäche sind einzigartige Naturjuwele von deutschlandweiter Bedeutung. Sie müssen genauso geschützt werden wie bedeutende Kulturdenkmäler wie das Schloss Neuschwanstein oder die Wieskirche", so Richard Mergner, Landesvorsitzender des BUND Naturschutz in einer Pressemitteilung. Der BN behält sich demnach vor, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln, Baumaßnahmen an den Iller-Quellbächen zu verhindern.

Seltene Tierarten

Der BN-Gewässerökologe Stefan Ossyssek erklärt: "In den Iller-Quellbächen ist noch ein Arteninventar zu finden, das einem nahezu unbeeinflussten Bergbach entspricht. Hier kommen extrem seltene Insektenlarven vor, die gerade in Zeiten des Klimawandels naturnahe Bergbäche als Refugien brauchen. Wasserkraftwerke mit kilometerlangen Ausleitungen würden dieses natürliche System massiv schädigen – ein Verlust an Lebensraum und natürlicher Dynamik wäre die Folge".

Alfred Karle-Fendt, Artenschutzexperte der BN-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu: "Durch die Dynamik der Bäche entsteht auch ein Mosaik aus unterschiedlichsten Landlebensräumen. Seltene Tierarten, wie die Rotflügelige Schnarrschrecke oder der Idas-Bläuling, finden hier noch geeignete Habitate"

"Gravierende Eingriffe"

Michael Finger, Vorsitzender der BN-Ortsgruppe Oberstdorf: "Die meisten Urlauber kommen nach Oberstdorf, weil sie hier noch intakte Landschaften erleben können. Die naturnahen Wildbäche sind Kernelemente im Ökosystem des Naturschutzgebiets Allgäuer Hochalpen und bieten einen besonderen Reiz für die Besucher. Neue Wasserkraftwerke an Rappenalpbach/Stillach und Trettach wären gravierende Eingriffe im Naturschutzgebiet."

Mit Blick auf den Klimaschutz-Masterplan des Landkreises Oberallgäu erläutert Christina Mader, Geschäftsstellenleiterin der BN-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu: "Die großen Potenziale für erneuerbare Stromerzeugung im Oberallgäu liegen in der Solar- und Windenergie. Hier muss nun ausgebaut werden. Bei der Wasserkraft ist das Potenzial vollständig ausgeschöpft. Ein geringes Potenzial liegt nur noch in der Effizienzsteigerung bestehender Kraftwerke."