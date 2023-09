Ab kommender Woche startet in Kempten und Sonthofen wieder die digitale Fragestunde des BRK Oberallgäu. Das BRK bietet dabei kostenlose Hilfe für den Umgang mit Smartphones, Tablets und Co. an.

Die Digitalisierung ist zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden und verändert diesen massiv. Egal ob Terminvereinbarungen beim Arzt, der Kauf von Fahr- oder Eintrittskarten, Reservierungen, das Heraussuchen von Informationen im Internet, Fotografieren oder das Kontakthalten mit Familie und Enkelkindern - alles läuft digital. Doch für ältere Menschen kann der Umgang mit digitalen Geräten eine echte Herausforderung sein.

Hilfe bei Fragen und Problemen

Alle, die Hilfe benötigen oder Fragen und Probleme haben, lädt das Bayerische Rote Kreuz (BRK) im Kreisverband Oberallgäu zu seinen kostenfreien "Digitalen Fragestunden" ein. Die Veranstaltungsreihe findet monatlich sowohl in Kempten (BRK-Haus, Haubenschloßstr. 12, Eingang über hinteren Parkplatz) als auch in Sonthofen (BRK-Haus, Hirnbeinstr. 12) statt. In Sonthofen geht es allerdings in diesem Veranstaltungszyklus nur um Apple-Geräte, wie das BRK in einem Pressetext mitteilt.

Teilnahme nur nach Anmeldung

Wer an der Fragestunde interessiert ist, sollte sich rechtzeitig unter der Telefonnummer 0831 52292 0 beim BRK anmelden. Das BRK bittet zudem darum, zu den Terminen die eigenen Geräte mitzubringen und die Passwörter im Kopf zu haben.

Termine in Kempten:

Dienstag, 26. September, 16:00 Uhr - 18.30 Uhr

Dienstag, 10. Oktober, 16:00 Uhr - 18.30 Uhr

Dienstag, 24. Oktober, 16:00 Uhr - 18.30 Uhr

Dienstag, 14. November, 16:00 Uhr - 18.30 Uhr

, 16:00 Uhr - 18.30 Uhr Dienstag, 12. Dezember, 16:00 Uhr - 18.30 Uhr

Termine in Sonthofen (nur Apple-Geräte):