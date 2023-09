Dieses Wochenende findet in Kempten das 62. Bodenseetreffen statt. Dabei kommen Lehrkräfte höherer Schulen aus der Bodenseeregion zusammen um über aktuelle Belange zu diskutieren.

Ausgerichtet wird das Treffen vom Bayerischen Philologen-Verband (bpv). Das Bodenseetreffen findet seit 1960 an wechselnden Tagungsorten statt. Dieses Jahr findet es in Kempten statt.

Bildung in Zeiten des Lehrkräftemangels

Die diesjährige Konferenz findet laut der offiziellen Webseite des Bodenseetreffens unter dem Motto "Gymnasiale Bildung in Zeiten des Lehrkräftemangels" in der bigBOX in Kempten statt. Akuter Lehrkräftemangel ist ein Thema, dass immer wieder von den Medien aufgegriffen wird. Auch im Allgäu suchen Schulen nach Nachwuchskräften. In Baden-Württemberg hat im August eine Werbekampagne zur Anwerbung von Quereinsteigern für Empörung bei Lehrerverbänden gesorgt.

Das Programm im Überblick

Los geht es am Samstag, den 23. September. Um 14:30 Uhr können sich die Teilnehmer bei einem Imbiss mit Kaffee und Kuchen stärken. Anschließend folgt um 15:00 Uhr die offizielle Begrüßung bevor um 15:15 Uhr der erste Vortrag "Bilder von Bildung. Für eine Renaissance von Schule und Lehrperson" von Dr. Jochen Krautz, von der Fakultät für Design und Kunst an der Bergischen Universität Wuppertal gehalten wird. Abgeschlossen wird der erste Tag des Bodenseetreffens dann mit einer Stadtführung um 17:30 Uhr und einem Abendessen um 19:00 Uhr.

Am Sonntag folgt dann um 10:00 Uhr der Festvortrag "Lehrer kann jeder?! Empirische Analysen zum Lehrerberuf und Reformideen zur Lehrerbildung", vorgetragen von Prof. Dr. Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Augsburg.