Am Sonntag musste die Bergwacht Sonthofen einem verletzten Wanderer helfen. Trotz starkem Schneefall unterstützte ein Hubschrauber den Einsatz der Bergretter.

Gegen 12:30 Uhr wurden die Bergretter zu einem Einsatz an der Grünten-Südseite alarmiert. Ein 44 Jahre alter Mann hatte sich am Bein verletzt. "Trotz der widrigen Wetterbedingungen mit starkem Schneefall war ein Anflug des Rettungshubschraubers Christoph 17 möglich", so die Bergwacht Sonthofen auf ihrer Facebook-Seite.

Bergretter erreichen Verletzten mit Geländefahrzeug

Parallel dazu rückte das Einsatzteam mit dem Geländefahrzeug aus. Gemeinsam mit der Notärztin des Hubschraubers konnten die Bergretter dann vor Ort die Erstversorgung des Patienten sicherstellen. Anschließend brachte der Hubschrauber den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Wächter des Allgäus

Der Grünten ist ein 1737,9 Meter hoher Bergrücken in den Allgäuer Alpen. Wegen seiner markanten Lage am Alpenrand wird er auch "Wächter des Allgäus" genannt. In die Schlagzeilen geraten ist der Berg vor allem wegen des Skigebiets der Grüntenlifte. Seit der Insolvenz der Betreiber sind die Lifte seit der Wintersaison 2017/18 nicht mehr in Betrieb. Nach dem Verkauf an die BergWelt GmbH & Co. KG waren die Lifte bislang nur in der Wintersaison 2019/20 in Betrieb. Seither stehen die Gondeln still. Die Pläne der neuen Besitzer sind höchst umstritten und stoßen auf heftigen Widerstand.