Am vergangenen Donnerstag (18. Mai) musste die Bergwacht Sonthofen eine abgestürzte Wanderin am Schnippenkopf retten. Die Frau hatte in einem Schneefeld im Gipfelbereich den Halt verloren und war knapp 100 Meter in die Tiefe gestürzt.

Glücklicherweise bremste der Bergwacht Sonthofen zufolge ein Busch den weiteren Fall der Frau. Auch der Rettungshubschrauber Christophorus 8 aus Vorarlberg wurde alarmiert. Mit einem Luftretter aus Sonthofen flog der Helikopter zur Unfallstelle. Dort konnten die Retter die Wanderin mittels Tau retten. Die Patientin wurde nach der Bergung erstversorgt und ins Krankenhaus geflogen. Wie schwer ihre Verletzungen waren, ist nicht bekannt.

Video auf Facebook

Auf ihrer Facebookseite hat die Bergwacht Sonthofen ein Video von dem Einsatz veröffentlicht. Die Bergretter bedankten sich bei den Kollegen aus Vorarlberg für die reibungslose Zusammenarbeit und wünschten der Wanderin eine "schnelle und vollständige Genesung".