Jetzt ist es soweit: Auch im Allgäu ist wohl ein Braunbär gesichtet worden. Das müsst ihr beachten, wenn ihr dem Raubtier begegnet.

Im Oberallgäu treibt sich vermutlich ein Braunbär herum. Laut dem Landratsamt Oberallgäu hat das Landesamt für Umwelt ein Foto von einem Bären zur Sichtung bekommen. Das Foto soll im Hintersteiner Tal aufgenommen worden sein - also nicht weit entfernt von den nächsten menschlichen Siedlungen.

Experten müssen Bären-Foto überprüfen

Ob es sich bei dem fotografierten Tier tatsächlich um einen Braunbären handelt, muss nun das Landesamt für Umwelt klären. Das Landesamt sei mit den beteiligten Behörden in Kontakt, heißt es seitens des Landratsamtes in Sonthofen weiter. Die betroffenen Alpmeister seien über die Sichtung des Bären ebenfalls informiert.

Allgäuer Behörden warnen: Vorsicht bei Begegnung mit Bären

Das Landratsamt Oberallgäu hat vorsichtshalber Verhaltenshinweise für eine mögliche Begegnung mit dem Bären im Oberallgäu gegeben. Anwohner und Wanderer in der Region Oberallgäu sollen bei einer Bärensichtung Abstand halten und Respekt zeigen. Desweiteren gilt:

Bleiben Sie möglichst ruhig und gelassen.

Bleiben Sie stehen und machen Sie den Bären durch ruhiges Sprechen und langsame Armbewegungen auf sich aufmerksam.

Rennen Sie nicht weg, aber nähern Sie sich dem Tier auch nicht.

Versuchen Sie nicht, den Bären zu verscheuchen. Werfen Sie keine Äste oder Steine nach ihm.

Behalten Sie den Bären im Auge und treten Sie langsam und kontrolliert den Rückzug an. Lassen Sie dem Bären in jedem Fall eine Ausweichmöglichkeit.

Darüber hinaus sollten keine Abfälle wie Essensreste in der freien Landschaft zurückgelassen werden.

Oberbayern und Lechtal: Bär nachgewiesen

Die vermeintliche Sichtung im Hintersteiner Tal im Oberallgäu wäre nicht der erste Hinweis auf einen Braunbären im Allgäu. Schon am 01.10.2019 konnten Experten einen Bären im Oberallgäu nachweisen - damals durch eine Analyse gefundener Bärenlosung. Zuletzt gab es auch in Oberbayern mehrere bestätigte Nachweise auf einen Bären . Mitte April tappte auch im Lechtal ein Braunbär in eine Fotofalle