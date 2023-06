Radsportbegeisterte aufgepasst: In Bad Hindelang kann man vor einer malerischen Bergkulisse den Drahtesel im Bikepark Hindelang so richtig auf Touren bringen. Der Betreiber verspricht spannende Routen die im besten Zustand sind.

Der Bikepark wird von der Hornbahn Hindelang betrieben, die es bereits seit 75 Jahren gibt. Die Öffnungszeiten des Bikeparks orientieren sich deswegen auch an den Öffnungszeiten der Hornbahn, also von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr. Den Bikepark gibt es seit 2005, er wurde vor kurzem saniert und die Strecken werden regelmäßig gepflegt, wie der Geschäftsführer der Hornbahn, Hans Heim gegenüber all-in.de bestätigte. "Die Bike-Routen sind in einem sehr guten Zustand", sagte Heim in einer Pressemitteilung der Hornbahn.

Die Routen im Überblick

Biker können zwischen vier Abfahrten mit insgesamt neun Freeride-Kilometern wählen:

"Black Rock"

"Yellow Banana"

"Green Frog"

"Red Chilly"

Vier verschiedene Schwierigkeitsgrade

Die Namen sind dabei nicht zufällig gewählt. Die Farben kennzeichnen die einzelnen Schwierigkeitsgrade der Routen. Der anspruchsvollste ist dabei der schwarze Trail. Für Anfänger eignet sich am besten die gelbe Route. Die grüne Strecke Richtung Talstation ist sowohl für Anfänger als auch für Wiedereinsteiger gut geeignet. Die "Red Chilly"-Route wird laut Betreiber "mittel bis schwer" eingestuft. "Besonders pikant" sind dabei die Sprünge über die Jumpline. Neben den Routen stehen Radsportbegeisterten und Freeridern verschiedene Parcours zur Verfügung. Eine weitere Übersicht über die Rad-Routen gibt es auf der Streckenkarte auf der Homepage des Bikeparks Hindelang.

Weitere Infos

Die Hornbahn weist in ihrer Pressemitteilung noch darauf hin, dass die Fahrräder in der Kabine befördert werden müssen. Bei E-Bikes muss allerdings vorher der Akku entfernt werden. Die Fahrt mit der Gondel dauert etwa zehn Minuten. Auf der Bergstation gibt es auch das Gasthaus "Zum oberen Horn", in dem sich Wanderer und Biker stärken können.