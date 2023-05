Drei Jahre lang dauert die Ausbildung zum Polizisten in Bayern. Doch wie sieht der Ausbildungsalltag aus? Ist er so langweilig, wie gedacht?

Sie kontrollieren den Verkehr, nehmen Unfälle auf, ermitteln bei Verbrechen und helfen in Notfällen. Die Arbeit bei der Polizei ist spannend, fordernd und abwechslungsreich. Als Beamter bei der bayerischen Polizei benötigt man ein breites Wissen in Gesetzesfragen und muss auf viele unterschiedliche Situationen vorbereitet sein. Verständlich, dass angehende Polizeibeamte da jede Menge lernen müssen - auch in der Theorie. Doch ist die Ausbildung bei der Polizei deswegen langweilig? Allgäu.tv hat einen jungen Azubi der Polizei einen Tag lang begleitet.