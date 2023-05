Trittbrettfahrer kontaktieren derzeit Unternehmen im Oberallgäu, um Anzeigen für eine angebliche Bürgerinformations-Broschüre zu verkaufen.

Demnach kontaktiert ein Werbe-Unternehmen mit Sitz in London Organisationen und Unternehmen im Raum Oberallgäu und Kempten, um kostenpflichtige Anzeigen für eine angebliche Bürgerinformations-Broschüre zu verkaufen. Doch dabei handelt es sich um Trittbrettfahrer, warnt das Landratsamt Oberallgäu. Diese argumentieren, dass die Unternehmen angeblich schon früher Anzeigen in der Broschüre gebucht hätten und drängen sie, so schnell wie möglich erneut zu buchen.

Landratsamt Oberallgäu warnt davor, Antragsformular zu unterschreiben

Das Landratsamt warnt davor, das Angebotsformular zu unterschreiben und zurückzuschicken. Wer solche Anfragen erhält, sollte genau prüfen, um was es geht und wer die Anfrage stellt, bevor er irgendetwas unterschreibt.

Verwechslung mit dem Oberallgäuer Seniorenwegweiser vermeiden

Damit es zu keinen Verwechslungen mit der Broschüre „Älterwerden im Landkreis Oberallgäu – Wegweiser für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger“ kommt, hat die zuständige Verlagsfirma bereits eine E-Mail an alle geschickt, die im Oberallgäuer Seniorenwegweiser inserieren.

Wer jedoch Zweifel hat, der kann sich unter anderem telefonisch oder per E-Mail an die Fachstelle für Senioren im Landratsamt Oberallgäu wenden (Telefonnummer 08321/612154; seniorenamt@lra-oa.bayern.de).