Grusel-Entdeckung im Oberallgäu: Der 21-jährige Marvin Hertweck findet beim Zubettgehen einen Skorpion bei sich im Zimmer - und das in Krugzell!

Er habe erst an einen Witz gedacht und an einen Plastik-Scherzartikel geglaubt, dem ihm jemand in den ersten Stock gelegt hatte, erzählt der 21-Jährige. Doch als er das Tier mit dem Finger berührte und der Skorpion in Kampfhaltung ging war klar: Der hier ist echt und sehr lebendig.

Echter Skorpion in Krugzell: Das wird kein Einzelfall bleiben, sagen Experten

Und das soll offenbar kein Einzelfall bleiben, sagen Experten vom Reptilien-Notruf in München. Durch die Klimaerwärmung fühlen sich auch bei uns bislang ungewöhliche Tiere heimisch. Was mit dem Krugzeller Skorpion passiert ist, wie der blinde Passier ins Haus gelangte und ob Gefahr bestand, lesen Sie bei den Kollegen von allgaeuer-zeitung.de.