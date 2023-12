Selbst in Japan trinkt man Bier aus dem Allgäu. Ganz billig ist es dort aber nicht. Wohin die Brauereien aus der Region ihr Bier liefern.

Bier aus der Region ist auch im Ausland beliebt. Und die Allgäuer Biertrinker freut's: So kann man nämlich das Bier aus der Heimat im Urlaub trinken - zum Beispiel in Kobe in Japan.

Exportwege des Hirschbräu-Bieres

Dort entdeckte unser Kollege an einem Kiosk Hirschbräu aus Sonthofen. Die Oberallgäuer Brauerei exportiert aber nicht nur nach Japan, sondern auch in die USA, nach Brasilien oder Australien, wie Seniorchefin Claudia Höß-Stückler nach dem Durchstöbern des Hausfundus verrät. Sie "war selbst erstaunt, wo in den vergangenen Jahren unsere Biere zu haben waren oder noch sind".

Allgäuer Brauereien haben meist lokalen Fokus

Die meisten anderen Brauereien im Allgäu wie Meckatzer, Zötler oder Schäffler konzentrieren sich auf den regionalen Bierabsatz und liefern ihr Bier selbst höchstens nach Baden-Württemberg, Österreich oder Italien aus.

