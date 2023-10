Der Allgäuer Bergsport-Onlinehändler Exxpozed muss im Internet heftige Kritik einstecken. Der Inhaber erzählt, wie die Probleme zustande kamen.

Der Bergsport-Onlineshop Exxpozed mit Sitz in Dietmannsried hat derzeit große Probleme - das lassen einen zumindest Bewertungen im Internet glauben: keine Rückerstattungen, fehlende Erreichbarkeit und ausbleibende Lieferungen.

Inhaber Andreas Bindhammer erklärt, was in seinem Unternehmen aktuell schiefläuft. So habe die Misere vor einem Jahr begonnen. In seiner Firma sei es zu hohen Krankheitsausfällen gekommen. Leiharbeiter konnten das nicht ausgleichen, wodurch Verzögerungen in Versand und im Lager entstanden, sagt Bindhammer. Das wiederum zog ein hohes Aufkommen an Kundenanfragen nach sich, die das personalgeschwächte Unternehmen nicht mehr bewältigt habe.

Exxpozed in Dietmannsried mit Problemen - auch wegen Zahlungsdienstleister Paypal

Deshalb habe Exxpozed einen Kundenservice-Dienstleister im November 2022 engagiert. Jedoch nahm der nur die Telefonate an und leitete die Anliegen per Mail an das Unternehmen weiter. "Wir gerieten extrem in Rückstand, das ging den ganzen Winter so", erzählt Bindhammer.

Ende März 2023 beendete Exxpozed die Kooperation mit dem externen Kundenservice. Doch die Probleme blieben und vergrößerten sich noch. Einen entscheidenden Anteil daran trägt auch der Zahlungsdienstleister Paypal. Welcher das ist, lest Ihr bei www.allgaeuer-zeitung.de.