Am Freitag, 16. Juni, veranstaltet die Polizei einen Aktionstag zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr - mit Kontrollen und einem Infostand.

Polizei hat Hauptunfallursachen der vergangenen Jahre im Blick

Während des Aktionstages wird es verschiedene Schwerpunktaktionen geben, kündigt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West an. In und rund um Kempten wird die Polizei verstärkt kontrollieren. So werden Polizisten beispielsweise den Verkehr auf Schulwegen überprüfen und im Blick haben, ob Verkehrsteilnehmer die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten auf den Straßen einhalten. Auch dem Thema Ablenkung im Straßenverkehr widmen sie sich.

Die Aktionen der Polizei orientieren sich an den Hauptunfallursachen der vergangenen Jahre. Dazu zählen beispielsweise riskantes Überholen, Übermüdung und Alkoholeinfluss.

Polizei will sich mit Bürgern am Forum Allgäu Kempten austauschen

Der Polizei geht es aber nicht nur darum, Fehlverhalten zu ahnden. Sie legt ihrem Fokus auch verstärkt auf die Prävention. Deshalb gibt es am Freitag, 16. Juni, von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr einen Informationsstand der Polizei auf dem August-Fischer-Platz vor dem Haupteingang des Allgäu-Forums. Hier möchten sich die Beamten offen mit Bürgerinnen und Bürgern rund um das Thema Straßenverkehr austauschen.

Daneben gibt es Präventionsangebote. Die Beamten bringen ein Unfallmotorrad und Pedelec- oder E-Bike Simulatoren mit. Auch ein Hindernisparcours ist geplant.