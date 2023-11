Am 29. Dezember findet in Kempten das 66. Dreikönigssingen statt. 41 Mädchen und Jungen aus Kempten und Umgebung proben bereits jetzt fleißig für den großen Auftritt.

Die 41 Mädchen und Jungen singen bei den Proben im Pfarrheim von St. Lorenz in Kempten das neue Lied "Zu dir kommen wir". Unterstützt werden sie dabei am Keyboard vom Komponisten des Liedes Robert Haas und vom Diözesanreferent Dr. Peter Frasch. Sie alle üben für ihren großen Auftritt, der bundesweiten Eröffnung des 66. Dreikönigssingen 2024 am Freitag, 29. Dezember in der Basilika mit über 600 Sternsingerinnen und Sternsingern. Während des Gottesdienstes mit Bischof Dr. Bertram Meier wird der Projektchor auftreten.

Komponist mit Chor sehr zufrieden

Liedermacher Robert Haas, der laut einer Pressemitteilung des Dekanats Kempten schon häufig für das Bistum Augsburg komponiert hat, schrieb für die Eröffnung des Dreikönigssingens neue Lieder. Zahlreiche Kinder schlossen sich dem Projektchor an und so proben alle gemeinsam für den großen Tag. Mit dem Fortschritt und dem großen Engagement der Mädchen und Jungen an diesem Probentag ist Robert Haas sehr zufrieden.

Der Projektchor übte im Pfarrsaal von St. Lorenz die Lieder ein, die beim Gottesdienst zur Eröffnung der 66. Aktion Dreikönigssingen in der Basilika am 29. Dezember gesungen werden. Begleitet wurden sie von Liedermacher und Komponist Robert Haas (rechts) und Dr. Peter Frasch (links neben ihm). Sabine Verspohl-Nitsche/pdke

Begeisterung und Aufregung bei den Sternsingern

Die Begeisterung der Sängerinnen und Sänger ist an diesem Samstag deutlich spürbar. "Ich finde es toll, in der Kirche zu singen. Es wird bestimmt aufregend, auch weil so viele andere Sternsinger und auch berühmte Menschen kommen", erzählt die aufgeweckte achtjährige Alisa aus Durach. Die besondere Atmosphäre in der Basilika ist für die zehnjährige Alisha aus Kempten nicht neu, denn St. Lorenz ist ihre Heimatpfarrei, in der sie häufig den Gottesdienst besucht. "Ich bin ein bisschen aufgeregt", gesteht die Viertklässlerin. Aus Lindau ist der neunjährige Daniel dabei. "Die Lieder sind sehr gut", stellt der Junge fest. Er ist nach Angaben des Dekanats schon seit einiger Zeit Sänger im Kinderchor von Oberreitnau.

"Es ist grandios"

Tia-Maria Brateanu, die schon beim Neujahrsgottesdienst im vergangenen Jahr in Rom als Vertreterin der Kemptener Sternsinger dabei war, hat sich ebenfalls für den Chor gemeldet. "Es macht viel Spaß mitzusingen", meint sie. Der 29. Dezember sei auf jeden Fall ein schöner und wichtiger Tag, glaubt die 14-jährige Kemptenerin. "Es ist grandios, bei so einem Event dabei zu sein", so der 18-jährige Marc Beierl. Beim Singen könne man seine Gefühle rauslassen und der Chor werde die Bedeutung der Eröffnung der Sternsingeraktion noch unterstreichen, sagt der junge Mann, der im Pfarrgemeinderatsmitglied der Pfarrei St. Lorenz aktiv ist.

Kinder sind "mit Freude dabei"

"Es macht großen Spaß und man hat das Gefühl, die Mädchen und Jungen sind mit Freude dabei", freut sich Dr. Peter Frasch, der Robert Haas bei den Proben mit seinem Gesang unterstützt. "Ich mag es, wenn Sternsinger ihren Spruch auch singen", fährt der musikbegeisterte Diözesanreferent fort. Das Lied "Zu dir kommen wir" von Robert Haas wurde dem Dekanat Kempten zufolge eigens auch für den Hausbesuch der Sternsinger komponiert. Und davon würde im Bistum Augsburg, das mit aktiven 900 Gruppen deutschlandweit die meisten Sternsinger hat, rege Gebrauch gemacht.

"Wir"-Gefühl bei Proben spürbar

Bei den Chorproben und auch in der gesamten Vorbereitung werde das große "Wir"-Gefühl sehr deutlich, erklärt Stadtpfarrer Thomas Rauch. "Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass die 66. Eröffnung des Dreikönigssingens bei uns in Kempten ist", bemerkt Rauch. "Ich finde es toll, wie viele Kinder dabei sind". Auch die richtige Mischung zwischen Stadt- und Umlandpfarreien sei laut Rauch geglückt.